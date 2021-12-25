В Україні запустять єдину онлайн-систему оплати комуналки

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що незабаром в Україні запустять єдину онлайн-систему для оплати послуг житлово-комунального господарства.





Ця інформація пролунала на нещодавньому засіданні уряду.

За словами прем’єр-міністра, в Україні вже розпочали розробку єдиної інформаційно-аналітичної системи надання послуг ЖКГ. Планується, що в системі можна буде не лише отримувати інформацію про рахунки, а й одразу оплачувати комуналку.

Шмигаль обіцяє, що найближчим часом буде створено потужний інструмент із робочою назвою «Простір житлово-комунальних послуг». Це буде єдина система, де українці зможуть отримати всю інформацію щодо комунальних послуг.

Більше того, прем’єр-міністр обіцяє, що система в онлайн-режимі дозволить відстежувати стан рахунків, а також упорядковувати роботу всіх постачальників житлово-комунальних послуг.

До того ж передбачається, що система відкриє можливості для прозорого управління будинком та житловим фондом. Українцям дозволять прямо в програмі скаржитися на будь-які порушення у сфері благоустрою.

Влада ініціювала розробку програми не лише для зручності простих українців. Є ще одна причина, чому наважилися на створення нового додатку, він буде верифікувати дані щодо ситуації житлово-комунального господарства. А це дасть державі точні та систематизовані дані про сферу ЖКГ.

Ймовірно, це буде зручна програма, яка дозволить за лічені хвилини дізнатися про суму оплати та оплатити послуги ЖКГ. Можливо, у майбутньому більше не будуть приносити паперові платіжки, їх замінить нова програма. Але все це у далекому майбутньому. Зараз команда розробників займеться створенням програми та її тестуванням.

Вже незабаром українці матимуть можливість випробувати роботу нової програми, яка націлена на спрощення розрахунків комуналки.