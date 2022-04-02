Стало известно, на сколько подешевеют популярные среди украинцев автомобили после введения бесплатной растаможки

Закон о бесплатной растаможке автомобилей из Америки и Европы значительно снизит их стоимость для украинцев. Согласно документу на период военного положения для граждан полностью отменяется акциз, НДС и пошлина на ввоз транспортных средств. Поэтому некоторые подержанные иномарки фактически можно будет приобрести на 20-30% дешевле по сравнению с их довоенной ценой.





Эксперты сформировали своего рода подборку автомобилей, которые украинцы чаще всего приганяли из-за рубежа в 2021 году, и подсчитали, как изменится их цена при условии «нулевой растаможки». На некоторых моделях можно будет сэкономить до $4000.

Больше всего цена упадет на относительно новые автомобили 2014-2018 годов выпуска. Такие транспортные средства обычно прибывают в Украину из США. Их стоимость после внедрения новых правил снизится на сумму от $2100 до $3900. К примеру Ford Focus, за который еще в прошлом году пришлось бы отдать $9600, уже в текущем месяце можно будет приобрести за $7500. А цена Volkswagen Jetta снизится с $11100 до $8700. В то же время Renault Megane и Skoda Octavia наоборот подорожают на $2400 и $1900 соответственно.

Сегмент автомобилей, выпущенных в 2009-2013 годах, подешевеет на сумму от $1200 до $2200. К примеру Volkswagen Golf можно будет купить за $7300, вместо $8500. За Hyundai Sonata заплатить придется не $9500, а только $7700. При этом Skoda Octavia и Opel Astra подорожают на несколько сотен долларов.

Меньше всего изменится цена на старичков «европейцев» и «американцев» с 2000 до 2008 года выпуска. Бесплатная растаможка снизит их стоимость в среднем на $1100, максимум на $1800. Хотя бюджетный Volkswagen Golf обойдется и на все $2600 дешевле, чем в прошлом году.

Напомним, что закон об отмене платы за растаможку должны были ввести с 1 апреля. Но пока он все еще ожидает подписи президента Владимира Зеленского.

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