Де зняти гроші під час відключення світла: запрацювали банківські «пункти незламності»

В Україні більшість банків забезпечили свої відділення генераторами. Тож отримати банківські послуги та зняти готівку українці зможуть навіть за умов довготривалої відсутності електропостачання. Крім того частина банків має намір встановити додаткові банкомати у своїх відділеннях, щоб спростити українцям доступ до готівки на уникнути черг.

Банківські відділення стануть «пунктами незламності»

Кожен банк України обере або вже обрав декотрі зі своїх відділень, які будуть працювати в черговому режимі. Ці відділення стануть свого роду «пунктами незламності». Там люди зможуть не лиш зняти гроші та отримати всі необхідні банківські послуги, а ще й зарядити телефони, отримати доступ до інтернету тощо. Також у чергових відділеннях обіцяють встановити ще більше банкоматів та терміналів, найняти додатковий персонал.

Наразі вже 14 українських банків відкрили свої чергові відділення по всій країні. Серед них: ПриватБанк, А-Банк, Кредобанк, Альфа Банк, Ощадбанк, УкрСиббанк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Південний, Райффайзен Банк, ОТП Банк, Универсал Банк та Укрексімбанк.

Ці банки будуть спільно формувати графіки чергування відділень таким чином, щоб українці постійно мали доступ до банківських послуг. Навіть під час довготривалих відключень світла у кожного громадянина має бути можливість зняти гроші в банкоматі, поповнити карту чи сплатити рахунки.

Скільки готівки зможуть зняти українці

Серез періодичну відсутність електроенергії навіть українці, що вже давно перейшли на безготівкову оплату змушені були повернутися до готівкових розрахунків. Відповідно послуга зняття грошей у банкоматі стала набагато популярнішою та фактично першочерговою.

У зв’язку з цим державнні Ощадбанк та ПриватБанк збільшили ліміти на одноразове зняття готівки у своїх банкоматах. Зокрема у банкоматах Привату тепер можна отримати до 20 тис. грн за одну операцію, а Ощаду – аж до 50 тис. грн. Крім того обидва банки відмінили комісію на зняття готівки для власників карт інших банків.