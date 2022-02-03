Цифри вражають: названа кількість українців, які не отримають пенсії на 6-му десятку

Кількість українців, що зможуть вийти на пенсію у 60 років, зменшується шаленими темпами. За даними Міністерства соціальної політики у поточному 2022 році число пенсіонерів в Україні впало до рекордної позначки в 11 мільйонів осіб. А в 2027 близько 66% громадян похилого віку будуть змушені працювати ледь не до 65 років, щоб отримати право хоча б на мінімальні виплати від держави.





Як зазначила спеціаліст Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, зараз українці можуть вийти на пенсію у 60 років зі стажем не менше 29 років. Та вимоги до стажу із кожним роком збільшуються на 12 місяців. Тож вже у 2023-му потрібно буде мати за плечима 30 років офіційної роботи, а в 2024-му – і взагалі 31 рік.

Далеко не всі громадяни похилого віку зможуть задовольнити ці вимоги. Їм доведеться працювати до 63-х, чи навіть до 65-ти років. За розрахунками Мінсоцу на 2027 рік, близько 40% громадян пророчать вихід на пенсію не раніше 63-х. Ще 5% повинні будуть працювати до 65-ти. А в 60 років зможуть піти на заслужений відпочинок лише 45% громадян похилого віку. Однак наразі ці дані здаються навіть занадто оптимістичними.

Формуючи свій прогноз у міністерстві не врахували кількох дуже важливих факторів. Зокрема зростання безробіття через пандемію та посилення тенденції до неофіційного працевлаштування. А також тотальну недовіру до держави та її спроможності забезпечити своїх громадян у старості.

Тож якщо поглянути на ситуацію реально, відкинувши зайвий оптимізм, вже за кілька років піти на пенсію у 60-т зможе лише третина населення. Це будуть переважно громадяни, що все своє життя мали стабільну роботу. Решті ж українців просто не вдасться наздогнати стаж, втрачений за роки неофіційної праці чи поїздок за кордон на заробітки.

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