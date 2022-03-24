Верховная Рада поддержала кардинальные изменения в работе украинских банков

Парламентский комитет по финансовым и налоговым вопросам согласился рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект №5542-1, который изменит правила работы Фонда гарантирования вкладов. Согласно документу, до конца войны фонд будет обязан выплачивать клиентам ликвидированных банков полную сумму их депозитов.





Ранее ведомство гарантировало возврат не более 200 тыс грн от вкладов клиента в одном банке. Если же сумма на счете превышала этот лимит, об остальных деньгах можно было забыть. Однако, на днях президент призвал Национальный банк Украины и профильный комитет Верховной Рады по финансовым вопросам сделать все возможное, чтобы гарантировать украинцам возврат 100% их вкладов.

Чиновникам удалось реализовать волю президента в законопроекте №5542-1. Правда, возвращать украинцам 100% от содержания их счетов будут только во время военного положения. Сразу после окончания войны правила снова изменятся.

Как сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), в первый же день после победы Украины компенсационную сумму повысят до 400 тыс. грн. А уже с 1 января 2023-го года Фонд введет новый гарантийный лимит в размере 600 тыс. грн.

Кроме того, в ФГВФЛ отметили, что начнут сотрудничать с государственным Ощадбанком, который также будет принимать участие в выплате компенсаций клиентам обанкротившихся финучреждений.

Следует отметить, что финансовая стабильность Фонда гарантирования вкладов постоянно повышается. Это происходит благодаря реструктуризации долгов этой организации перед Минфином. Также фонд постоянно получает кредитную поддержку от НБУ и государства, за счет чего может четко выполнять свои обязательства перед клиентами украинских банков.

Напомним, что сейчас в Украине в процессе ликвидации находятся четыре банка. Поэтому вопрос возвращения вкладчикам их средств как никогда актуален. Тем более, что в стране идет война и людям крайне необходимо иметь доступ к своим сбережениям.

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