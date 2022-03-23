Гроші з карток ПриватБанку тепер можна знімати ще в одному місці

Із початком війни в Україні виникли неабиякі проблеми з банкоматами. Люди масово почали знімати гроші зі своїх карток, через що біля банкоматів вишиковувалися довжелезні черги, а готівка постійно закінчувалася. Здолати цю проблему вдалося не в останню чергу завдяки великим торговим мережам України, що почали видавати готівку просто на касах. Таких мереж наразі вже понад два десятки, а днями до їх числа приєднався популярний ритейлер техніки Фокстрот.





Де можна зняти готівку?

Зняти гроші з картки ПриватБанку можна в магазинах, аптеках, на автозаправних станціях та навіть у поштових відділеннях.

Готівку на касі видають магазини:

АТБ;

Сільпо;

Фокстрот;

Фора;

VARUS;

Thrash!;

Точка;

Сім23 та ін.

Аптеки, в яких можна зняти гроші:

Біла ромашка;

Аптека низьких цін;

Аптека 9-1-1;

Аптека Доброго Дня;

Аптека оптових цін;

Копійка та ін.

АЗС, що надають послугу зняття готівки:

Укрнафта;

БРСМ-Нафта;

ОККО;

WOG.

Отримати свої гроші власники карток ПриватБанку можуть і у відділеннях Нової Пошти. Щоправда тут окрім карти потрібно мати при собі ще й паспорт. За видачу готівки поштовий оператор бере комісію в розмірі 2% від знятої суми + 20грн.

Як зняти гроші на касі?

Більшість магазинів, що надають послугу зняття готівки на касі, видають клієнту до 6 тис грн за одну покупку. Процедура дуже проста й не потребує якихось знань та умінь.

Розраховуючись за свої покупки на касі магазину потрібно повідомити продавця, яку суму готівки ви бажаєте зняти. Продавець «виб’є» на терміналі цю суму плюс вартість обраних вами товарів. Далі просто прикладаєте карту до терміналу, оплачуючи вказану суму, а касир видає вам решту готівкою.

Продавець не має права відмовити у видачі готівки. Єдиною причиною, за якої вам можуть не зняти кошти – відсутність у касі необхідної суми.

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