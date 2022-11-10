Двух знаков зодиака ждет феерическое завершение недели: им будет без конца везти

Конец текущей недели будет невероятно успешным для двух зодиакальных знаков. До 13 ноября у них ощутимо вырастут доходы, а вторая половинка преподнесет приятный и совершенно неожиданный сюрприз. По словам астрологов, на благосклонность судьбы могут рассчитывать Овны и Водолеи. Судьба подарит им много возможностей, которыми обязательно нужно воспользоваться.

Овен

Родившиеся под этим созвездием в последние дни недели почувствуют себя чрезвычайно продуктивными. Самым удачным временем для старта новых проектов или открытия собственного бизнеса станет 9-11 ноября. В этот период Овны могут совершить карьерный скачок и значительно увеличить свои заработки. Прекрасно будут удаваться переговоры с партнерами, а контракты, подписанные в эти дни, непременно принесут высокую прибыль.

В конце недели представители знака могут встретить бывшего коллегу или старого знакомого, с которым не виделись уже несколько лет. От него Овны получат привлекательное предложение, благодаря которому у них появится дополнительный источник доходов. Выходные уроженцы знака проведут со второй половинкой, забыв о прежних ссорах на наслаждаясь каждой минутой, проведенной вместе.

Водолей

Лучшими днями этой недели для Водолеев станут 10 и 11 ноября. В эти дни они могут найти новую перспективную работу или получить повышение на текущем месте. Представителям знака будет легко договариваться с людьми и привлекать их на свою сторону. Если даже их не повысят, Водолеи соберут целую толпу поклонников из своих коллег и все равно получат то, чего желают.

В личной жизни представителей знака ждет приятная неожиданность. Они встретят очень интересного и неординарного человека, который сразу пленит их душу. Водолеи больше не смогут думать ни о ком другом и захотят навсегда связать с любимой/любимым свою жизнь. А самые импульсивные представители знака могут даже поспешно выйти замуж через несколько дней после знакомства.