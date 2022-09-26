Долар підстрибне до 50 грн: експерт розповів коли курс сягне рекордної позначки

До кінця наступного року курс долара може сягнути рекордної позначки у 50 грн/$. Причому йдеться не про вартість «американця» на чорному ринку, а про офіційний курс, затверджений Нацбанком. Про це розповів український банкір Сергій Фурса.

Окреслюючи майбутнє курсу бізнесмен наголосив, що це лише прогноз. Тож не варто вважати його істиною в останній інстанції. Проте, з огляду на ситуацію в країні, такий різкий стрибок долара виглядає цілком можливим.

Фурса зазначив, за останні 7 місяців поки в Україні триває війна, ситуація з курсом кардинально змінилася. А до кінця 2023 року залишилося вдвічі більше часу. За ці майже 14 місяців вартість «американця» може навіть перевершити спрогнозовані показники. Особливо якщо війна в Україні до того часу так і не закінчиться.

Зокрема негативний вплив на вартість долара в Україні матиме зменшення кількості допомоги від країн заходу чи їх нерегулярне надходження. Адже український бюджет зараз на 30-40% наповнюється саме коштом міжнародних партнерів. Раптова відсутність фінансування призведе до дестабілізації в країні та різкого стрибка валютного курсу.

Банкір також вважає, що в Україні занадто багато уваги приділяють курсові, який уряд заклав у бюджет на наступний рік. Цей курс становить близько 42 грн/$. Фурса нагадав, предбачений урядом курс і в попередні роки часто не співпадав з реальністю. Тож і зараз нам не варто переконувати себе, що середньорічний долар не вийде за враховані міністрами межі.

Загалом Сергій Фурса вважає, що точний прогноз курсу валют скласти просто не можливо. Надто вже він чутливий до різних соціальних та економічних явищ, яких в Україні зараз відбувається чимало. Тобто як би ми не намагалися передбачити курс на майбутній рік, справдиться він чи ні – лише питання удачі.