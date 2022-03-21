Стало известно, какие продукты подорожают в Украине уже в ближайшее время

Во время войны украинское правительство ввело ограничения на цены ряда социальных товаров. Контролировать их стоимость власти поручили областным военным администрациям. Однако на днях Кабмин ослабил требования касательно контроля за ценами некоторых крайне важных для украинцев продуктов.





Как изменятся цены на продукты?

Изменения были введены согласно постановлению №311. Документ отменил разрешенный уровень снабженческо-сбытовой наценки и торговой надбавки для некоторых товаров. Раньше лимит для этих надбавок составлял 10%. Однако сейчас может его существенно превысить.

К продуктам, на которые правительство разрешило поднимать цены, относятся:

сахар;

гречка;

макароны из муки твердых сортов;

масло свыше 72,5% жирности.

Однако в постановлении идет речь и о товарах, стоимость которых все еще не разрешается повышать. Наценка на эти товары будет и дальше ограничиваться 10%.

К таким продуктам относятся:

пшеничная мука высшего сорта;

молоко 2,5% жирности;

куриные яйца категории 1С;

куриные тушки;

подсолнечное масло;

хлеб и батон.

Указанные ограничения согласно постановлению №311 будут действовать до 30 апреля текущего года.

В Украине подешевело горючее

На днях в Украине также снизилась стоимость бензина. По состоянию на 19 марта большинство отечественных АЗС уже сменили цифры на ценниках, приятно удивив своих клиентов.

В частности, на популярных заправках ОККО и WOG бензин А-95 подешевел в среднем на 9,70 грн до 33,30 грн за литр. В то же время А-92 упал в цене на 10,10 грн и сейчас стоит около 33,40 грн за литр. Дизель в свою очередь подешевел на 7,85 грн и теперь стоит 37,05 грн за литр.

Снизить цены топлива правительству удалось благодаря нескольким важным шагам. В частности:

уменьшение НДС 7% (ранее было 20%);

разрешение на реализацию менее качественного топлива стандартов Евро 3 и 4.

Снижение стоимости горючего крайне важно, ведь существенно влияет на цены большинства потребительских товаров в Украине.

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