Украинцам стали приходить странные СМС: как реагировать

Украинцев предупредили о новом виде мошенничества. На телефоны граждан приходят СМС-уведомления о зачислении материальной помощи. В тексте сообщения содержится ссылка. Если на нее нажать – ваш телефон превратится фактически в кирпич.





Об очередной попытке злоумышленников нажиться на беде украинцев сообщили Центру противодействия дезинформации. Пресс-служба ведомства предоставила даже образец текста СМС, получаемого украинскими абонентами от мошенников: «Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…». Далее содержится ссылка, по которой вроде как можно зачислить средства на свой счет. Однако это самая настоящая ловушка. Если нажать на ссылку, ваш гаджет будет взломан.

В Центре противодействия дезинформации считают, что жулики хотят выдать свое сообщение за сервисное СМС от «Дія». Ведь сейчас многие украинцы создают запросы на материальную помощь в государственном приложении.

Как уберечься от обмана?

Сотрудники Центра противодействия дезинформации дали украинцам несколько советов, которые помогут не стать очередной жертвой киберпреступников:

если вы создали в «Дія» запрос на единовременную государственную помощь помните, что уведомление о зачислении денег может прийти только в мобильное приложение вашего банка;

настоящее извещение от банка не содержит никаких ссылок;

не стоит переходить по сомнительной ссылке. Лучше позвоните в банк и проверьте факт зачисления денег на ваш счет.

Как еще пытаются обмануть украинцев во время войны?

Подозрительные СМС – это далеко не первый и точно не последний способ злоумышленников нажиться на войне в Украине. В частности, большую популярность сейчас приобрели мошеннические схемы с созданием фейковых сайтов благотворительных организаций.

Адреса таких сайтов обычно на несколько букв отличаются от адреса настоящего благотворительного фонда. Однако рядовой пользователь этого не замечает и перечисляет деньги бог весть кому. Не говоря уже о том, что такие поддельные сайты собирают личные данные своих пользователей и могут впоследствии без труда обчистить их банковские счета.

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