В Украине будут введены новые правила работы с валютой: что изменится

Не успели украинцы обрадоваться возможности без ограничений вывозить валютные ценности, как Национальный банк отменил свое разрешение и вернул старые правила. С 13 марта гражданам снова нужно документально подтверждать происхождение средств при перемещении за границу более 10 тыс. евро. Однако в условиях военного положения, когда часть банков прекратили свою работу, получить необходимые справки крайне сложно. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев пообещал разобраться с ситуацией.





Стоит отметить, что снятие ограничений на вывоз из Украины материальных ценностей было принято НБУ именно по просьбе Гетманцева, приславшего от имени финансового комитета Рады официальное письмо. Такая просьба нардепа была мотивирована тем, что украинским беженцам в чужой стране нужно на что-то жить. А сумма в 10 тыс евро по европейским меркам не так уж и велика. Ее хватит максимум на полгода жизни в Польше, а в Германии или, например, Испании – всего на 3-4 месяца.

Регулятор согласился с аргументами парламентариев и разрешил вывоз валюты без документов с 4 марта. Однако новое правило действовало всего 9 дней, после чего требование о предоставлении документального подтверждения вернули, даже не проконсультировавшись с Гетманцевым. Нацбанк увидел в послаблении закона риск выведения из страны капитала и решил вернуть старые ограничения.

Украинцы такой новости, конечно, не обрадовались. И неудивительно, ведь получить документ о снятии средств, квитанцию, подтверждающую обмен валюты или приобретение банковского металла – сейчас целая история. Большое количество банковских филиалов закрыты и люди при всем желании не могут оформить нужные бумаги.

Но в парламентском комитете по финансовым вопросам заверили, что уже работают над очередной отменой постановления о лимитированном вывозе ценностей. Даниил Гетманцев заверил граждан: ждать осталось совсем недолго. А проблему вывода капитала чиновниками, пытающимися воспользоваться снятием валютных ограничений, в комитете попытаются решить другим способом, не посягая на финансовую свободу рядовых граждан.

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