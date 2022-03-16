Стало відомо, яке число українців опиниться за межею бідності внаслідок війни

Війна з Росією щодня обходиться Україні у мільйони доларів. Тож він того, як довго вона триватиме, залежить увесь економічний потенціал держави. Європейські експерти підрахували, що затяжний військовий конфлікт поверне економіку України на кілька десятків років у минуле. При цьому більшість громадян опиниться за межею бідності.





Дослідження Програми розвитку ООН щодо наслідків тривалої війни в Україні днями опублікував ресурс Reuters. На думку ПРООН продовження воєнних дій протягом року призведе до значного зниження рівня доходів українців. Ба більше, майже 90% громадян можуть опинитися на межі бідності або й за цією межею.

Зазначимо, що за світовими нормами межа бідності визначається як купівлеспроможність у межах 5,5 та 13 дол в день на одну людину. У довоєнні часи в Україні звісно були громадяни, чиї витрати не перевищували вказаної квоти. Однак їх було не більше 2% від усього населення країни.

Як зазначив адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер, наразі агенство співпрацює з українським урядом щоб продумати всі можливі сценарії розвитку подій та уникнути найгіршого з них. Адже затяжна війна в змозі перекреслити всі економічні здобутки України за останні 20 років.

Найкращим варіантом для державної економіки є закінчення війни у найближчі два місяці. В цьому випадку отримана від міжнародних партнерів допомога допоможе перекрити основні прогалини в державному бюджеті. А в подальшому завдяки вступу до ЄС та співпраці зі світовими лідерами Україна швидко встане на ноги, відбудує інфраструктуру та відновить свої виробничі потужності.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки днями анонсували чергову фінансову допомогу Україні в розмірі 13,6 млрд. дол. Відповідний закон вже був схвалений обома палатами парламенту США та підписаний президентом країни Джо Байденом.

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