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Китай буде допомагати Росії через війну з Україною: The Guardian

16.03.2022
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китай

Влада Китаю вже ухвалила рішення про те, щоб направити економічну допомогу Росії на тлі війни з Україною. Про це заявили джерела газети The Guardian зі США, знайомі з перебігом переговорів американської та китайської делегацій у Римі.


Співрозмовник газети, знайомий із перебігом переговорів, оцінив зустріч негативно. «Важливо спочатку змусити Китай переглянути свою позицію [щодо української кризи]. Ми не бачимо ознак такої переоцінки. Вони вже вирішили, що надаватимуть економічну та фінансову підтримку [Росії], і розповіли про це [на зустрічі]», – сказав він.

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16.03.2022
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