Стало известно, могут ли уволить рабочего за прогулы во время войны

Война внесла серьезные коррективы в трудовые будни украинцев. Части населения пришлось выехать за границу или переехать в западные регионы страны, чтобы обезопасить свою семью. Другие присоединились к Вооруженным силам Украины, и защищают родину от оккупантов.





Понятно, что такие граждане сейчас не могут соблюдать нормальный график работы, который у них был до войны. А кто-то вообще не имеет возможности попасть на рабочее место. Как же в таком случае оформить свое отсутствие, чтобы не потерять работу.

Разрешено ли увольнять работников во время войны?

Как отметили в Совете национальной безопасности и обороны, трудовой кодекс Украины не предусматривает такого повода для увольнения, как война. Однако этим поводом является отсутствием на рабочем месте без объяснения причины. И хотя Госслужба Украины по вопросам труда не рекомендует увольнять работников за прогул, окончательное решение остается за работодателем. Так что лучше перестраховаться и оформить свое отсутствие официально.

Как оформить отсутствие на рабочем месте?

Если причиной прогула стали непредсказуемые причины, и вы не успели предупредить начальника о своем отсутствии, он может предложить следующие варианты:

отпуск – ежегодный оплачиваемый, за свой счет или любой другой, предусмотренный вашим договором с работодателем;

– ежегодный оплачиваемый, за свой счет или любой другой, предусмотренный вашим договором с работодателем; дистанционную работу – работа на дому или альтернативный график в соответствии с особыми обстоятельствами работника (с сохранением фиксированного количества рабочих часов).

Если же подчиненный был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины и пошел воевать, ему вообще не нужно беспокоиться об официальном оформлении своего отсутствия на работе. Ведь государство гарантирует ему сохранение не только работы и должности, но и среднего дохода, который он получал до войны. Поэтому защитники Украины могут полностью сосредоточиться на своей главной обязанности.

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