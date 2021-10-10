Шмигаля просять дозволити позбавляти зарплати будь-яких невакцинованих працівників

Європейська бізнес-асоціація (ЕВА) попрохала очільника українського уряду Дениса Шмигаля дозволити відсторонювати від виконання своїх обов’язків невакцинованих працівників у випадку посилення карантинних обмежень. Рішення звернутися до влади із такою пропозицією члени ЕВА прийняли після обговорення можливості впровадження чергового локдауну.





Наразі роботодавець не може на законних підставах відсторонити від роботи свого працівника за відмову від вакцинації. Тож у разі впровадження «червоної зони» бізнесмену доведеться заморозити роботу свого підприємства, чи закладу навіть через двох-трьох невакцинованих працівників.

«У зв’язку з цим, асоціація у листі звернулася до прем’єр-міністра та попрохала роз’яснити дане питання. Зокрема бізнесмені зацікавлені у отриманні права офіційно оформлювати неоплачуваний простій співробітників, що відмовляються вакцинуватися. Особливо це стосується працівників, задіяних у сфері обслуговування», – повідомляє ЕВА.

Позатим на нещодавній зустрічі бізнесменів із представниками КМДА владний орган повідомив, що столичний транспорт не планують зупиняти навіть у випадку впровадження обмежень «червоної зони». При цьому власники сертифікатів про вакцинацію не будуть мати переваг у користуванні маршрутками та метро.

Експерти у свою чергу закликають владні органи поставитися до прохання бізнесменів із розумінням й не тиснути на них. Адже найближчим часом вітчизняні підприємці стикнуться з цілою низкою нових обмежень, поза карантинними. Зокрема йдеться про жорсткіші вимоги до реалізації алкоголю та тютюнових виробів.

Нагадаємо, що провадити повноцінну підприємницьку діяльність у «червоній зоні» наразі дозволяється лише у разі 100-відсоткової вакцинації працівників та клієнтів. Документи про вакцинацію на вході в заклад зобов’язані перевіряти його уповноважені працівники.

Станом на сьогодні Міністерство охорони здоров’я впровадило обов’язкову вакцинацію для працівників освіти, а також представників органів центральних і місцевих органів влади. Та цілком можливо цей список скоро розширять.