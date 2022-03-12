Українців звільнили від сплати деяких податків: список

Ініційована російськими окупантами війна боляче вдарила по українському бізнесу. Найбільше постраждали підприємства, що знаходяться у зоні активних воєнних дій. Хоча й у відносно безпечних регіонах України бізнесмени також відчули значний спад доходів.





З огляду на нові реалії, що унеможливили нормальну роботу підприємств, урядовці вирішили піти назустріч українському бізнесу. Вони розробили пакет допомоги, ключовими аспектами якого стане звільнення від сплати кількох видів податків.

Зокрема протягом усього періоду дії воєнного стану та ще рік після його відміни ФОПи І-ІІ груп можуть не платити єдиний соціальний внесок за своїх працівників. Натомість фізичних осіб підприємців ІІІ групи звільнять від сплати ЄСВ лише за працівників, які служать у ЗСУ чи інших оборонних формуваннях.

Новину про часткове звільнення ФОПів від сплати податків днями повідомив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що окрім ЄСВ вітчизняні бізнесмени також можуть тимчасово не сплачувати оренду та податок за земельні ділянки, що знаходяться в державній чи комунальній власності. Щоправда цей пункт пакету допомоги стосується лише підприємств, розташованих у найнебезпечніших областях України, де наразі ведуться активні бойові дії.

Також для представників бізнесу з «гарячих точок» країни діятиме відстрочка на сплату податків. Адже в Кабміні чудово розуміють, що у таких підприємців наразі немає жодного доходу.

Резюмуючи свою заяву про послаблення умов для українських підприємців президент підкреслив, що це ще не весь пакет допомоги, а лише перша його частина. Спільно з урядом Володимир Зеленський планує впровадити ще кілька значних змін до системи оподаткування. Ці зміни допоможуть українському бізнесу стати на ноги та знову запрацювати в повну силу. Отож чекаємо чергових добрих новин від гаранта та віримо у перемогу!

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