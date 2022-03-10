Hearst відкликала ліцензії у російських редакцій Esquire, Elle, Men’s Health, Harper’s Bazaar таCosmopolitan

Президент американської компанії Hearst Дебі Чирічелла припинив співпрацю з російськими партнерами Shkulev Media та Fashion Press. Про це пише WWD.





Hearst передасть акції Shkulev Media (Elle Russia). З Fashion Press (Esquire, Harper’s Bazaar, “Домашнє вогнище”, Cosmopolitan і Men’s Health) компанія розірве ліцензійні угоди.

Антон Іванов із Men’s Health повідомив виданню «Підйом», що поки що не володіє інформацією. Катерина Великина із Cosmopolitan пояснила, що видання пізніше випустить офіційний коментар на сайті. Головний редактор Esquire Сергій Мінаєв оголосив , що видання в Росії закриється. Квітневий номер із Едуардом Лимоновим на обкладинці стане останнім.

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