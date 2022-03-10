Бізнес та акції

Hearst відкликала ліцензії у російських редакцій Esquire, Elle, Men’s Health, Harper’s Bazaar таCosmopolitan

10.03.2022
Менше хвилини

Президент американської компанії Hearst Дебі Чирічелла припинив співпрацю з російськими партнерами Shkulev Media та Fashion Press. Про це пише WWD.


Hearst передасть акції Shkulev Media (Elle Russia). З Fashion Press (Esquire, Harper’s Bazaar, “Домашнє вогнище”, Cosmopolitan і Men’s Health) компанія розірве ліцензійні угоди.

Новини по темі

Антон Іванов із Men’s Health повідомив виданню «Підйом», що поки що не володіє інформацією. Катерина Великина із Cosmopolitan пояснила, що видання пізніше випустить офіційний коментар на сайті. Головний редактор Esquire Сергій Мінаєв оголосив , що видання в Росії закриється. Квітневий номер із Едуардом Лимоновим на обкладинці стане останнім.

 

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
10.03.2022
Менше хвилини

Новини по темі

suse

SUSE оголосила про припинення продажів у Росії

10.03.2022

Как выбрать хорошую IT-школу: вхождение в профессию

09.03.2022

Интегратор CRM – современные технологии в помощь бизнесу

09.03.2022

Найвідоміший інтернет-магазин в Україні повністю припинив роботу

09.03.2022
Back to top button