Какой ноутбук на РТХ 3060 выбрать: 4 достойных варианта

Дискретная видеокарта в ноуте дает много плюшек. Она превращает обычный девайс в игровой, а также расширяет возможности работы с графикой в профессиональных прогах. RTX 3060 от фирмы NVIDIA — игровая плата среднего класса. Ее достоинство заключается в приятной цене за высокие технические характеристики. Мобильная (ноутбучная) версия распоряжается 6 Гигабайтами видеопамяти и обеспечивает оптимальную графическую продуктивность системы при нагрузках.

Выбрать ноутбук с РТХ 3060 не составляет труда. Благодаря быстродействию и качественному «железу», модели позиционируются как мультипрофильные и подходят для ряда задач:

Гейминга;

3D моделирования, дизайна и архитектуры;

программирования и работы с мультимедиа;

учебы и творчества.

Ассортимент широкий, цены средние, хотя доступны премиальные позиции.

HP OMEN 17-ck1018ua

Яркий представитель среднего сегмента из популярной OMEN, ориентированной на киберспортсменов и энтузиастов. Помимо видюхи, RTX 3060 «начинка» включает:

16 Гигабайт оперативки стандарта DDR5,

Интеловский Core i7 с 14 ядрами на борту,

встроенную графику серии Intel Iris,

твердотельник на полтерабайта,

двухканальную мощную акустику,

активную систему охлаждения для нормальной температуры под корпусом.

Плюсы «Омена»:

Лаконичный дизайн с эффектным логотипом; клавиатура с подсветкой для комфортного прохождения игр при слабом освещении; 17-дюймовый широкоугольный экран с топовым разрешением, быстрым откликом и высокой герцовкой (165 Гц); проводные и беспроводные интерфейсы, обеспечивающие широкую функциональную совместимость.

DREAM MACHINES RT3060-15

Массивный и увесистый ноутбук, который притягивает игроков. Лоялен к апгрейду, приспособлен к пиковым вычислительным нагрузкам. Работает на энергоэффективном АМД процессоре с двенадцатью ядрами и неплохим разгонным потенциалом. Поддерживает технологии виртуальной реальности и выдает чистый, насыщенный звук.

Достоинства DREAM MACHINES RT3060-15:

Эргономичная конструкция. Выносливый шарнир крышки, удобная индикация, продуманное расположение отверстий для выхода воздуха. Большой запас оперативки. 32 Гигабайта в базовой комплектации и возможность расширения до 64 Гб. Терабайт постоянной памяти. SSD с высокой скоростью обработки данных и малым энергопотреблением. Поддержка актуальных стандартов беспроводной передачи данных. Блютуз и Вай-Фай для быстрой синхронизации с гаджетами и доступа в интернет.

LENOVO Legion 5 15IAH7H

Вместо излишне пестрого и агрессивного дизайна серия Леново Легион предлагает чистый минимализм. Legion 5 15IAH7H — устройство с лаконичным оформлением корпуса и многообещающей «начинкой».

IPS экран 15,6 дюйма покрыт антибликовым слоем, поэтому сохраняет четкость даже под прямыми солнечными лучами;

двухканальная оперативная память характеризуется оптимизированными энергозатратами;

сочетание графики Интел Айрис и RTX 3060 позволяет наслаждаться качественной картинкой в любых играх и программах;

есть слот для установки дополнительной памяти, хотя и в базовом варианте — 1 Тб;

операционную систему можно поставить с учетом личных предпочтений пользователя.

Если нужна графическая продуктивность на уровень выше, по ссылке https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/notebooks/lenovo/ можно выбрать ноут Ленова Легион 5 с RTX 4060 или 4070.

HP Victus 16-d1002ua

HP Victus — стильный лэптоп с полноразмерной клавиатурой, предустановленной операционкой и емкой батареей. Подходит для пользователей, которые привыкли работать в стационарном режиме. 16-дюймовый Full HD экран не «грузит» глаза благодаря минимизации синего света. 144 Гц гарантируют топовую плавность и отсутствие искажений в играх и при воспроизведении/обработке другого динамичного контента.

16/512 Гигабайт памяти — оптимально для многозадачности и хранения данных. Порты USB — в количестве четырех штук (один из них Type-C с Повер Деливери).

Напрашивается логичный вывод. Несмотря на разнообразие альтернатив, GeForce RTX 3060 остается достойным решением для геймеров. Особенно, новичков с высокими запросами.