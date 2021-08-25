Преимущества установки охранной сигнализации

Все больше людей устанавливают сигнализацию не только в магазинах, офисах, автомобилях и т. д., но и в квартирах, дачах и частных домах. Благодаря такой охранной системе можно предотвратить преступление, получить оповещение о проникновении на охраняемую территорию/объект, быстро принять меры по поимке преступника.





В Украине можно заказать охранную сигнализацию на сайте www.oc.com.ua — в компании “Охранные системы” работают опытные специалисты, которые помогут с выбором. Также они могут осуществить качественный монтаж любых систем (сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа и т. д.).

Преимущества охранной сигнализации

Такая охранная система нередко одним своим присутствием заставляет преступников пересмотреть свои планы и искать более доступный объект. Если же вор все же решится рискнуть, то сигнал о проникновении мгновенно поступит хозяину/на пост охраны (светозвуковой, цветовой индикатор на табло, GSM-дозвон). В абсолютном большинстве случаев преступника задерживают, кроме того, можно заблокировать двери/окна.

Наибольшей популярностью пользуются системы, которые реагируют не только на проникновение, но и на задымление, повышение температуры/влажности и т. д. Такая охранно-пожарная сигнализация оповестит о начавшемся пожаре, затоплении, утечке газа и др. Она не только подаст сигнал, но и включит автоматическое тушение возгорания.

Современная охранная сигнализация позволяет:

Контролировать объект удаленно. Вы всегда будете знать, что происходит на охраняемой территории (дополнительно можно установить камеры наблюдения). Также есть возможность дистанционной блокировки замков, управления климатической системой, освещением, перекрытия воды/газа в случае необходимости.

Снизить расходы на электричество/страховку. Как правило, страховщики учитывают установку сигнализации и при заключении договора вы можете рассчитывать на существенные скидки. А постоянный контроль хорошо сказывается на счетах за электроэнергию.

В целом улучшить криминогенную обстановку в вашем районе. В большинстве случаев преступники предпочитают не трогать как дома/квартиры с сигнализацией, так и находящиеся поблизости.

Помимо этого, при наличии тревожной кнопки в доме вам могут подать сигнал пожилые родственники (например, что-то случилось, а позвонить нет возможности).

Устанавливая охранную сигнализацию, вы облегчаете свою жизнь и усложняете ее людям, преступившим закон.