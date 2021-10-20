Бизнес иммиграция в США: основные моменты

Америка всегда находилась под пристальным вниманием иммигрантов. Люди едут в США за новой жизнью, светлым счастливым будущим. Идут года, но ничего глобально не меняется. Тысячи людей из разных уголков земного шара стремятся переехать в Штаты на ПМЖ.





Согласно разным статистическим данным, каждый восьмой жители Америки – иммигрант. Сейчас в стране проживает 40-60 млн. людей, которые приехали сюда за американской мечтой. Есть среди них легальные и нелегальные иммигранты. Мы поговорим о законном способе организации переезда, и что собой являет иммиграционная виза EB-5. Отмечу, что для успешного оформления визы рекомендуется обращаться к миграционным юристам, которых можно выбрать на маркетплейсе iworld.

Как получить визу EB-5

ЕВ-5 – иммиграционная виза, она выдается за инвестиции:

в действующий инвестиционный проект;

основание собственного предприятия;

покупку американской компании;

расширение бизнеса.

Условия оформления визы прописываются в иммиграционной программе для инвесторов, запущенной в 1990-м. Пока что она ежегодно продлевается американским конгрессом. Квота по выдаче грин-карт за год – 10 тыс. Главное требование к бизнес-иммигранту – внушительные инвестиции в экономику страны.

Чтобы сделать ЕВ-5 разрешение, нужно выложить от 500 тыс. до 1 млн. долларов. Точная сумма будет зависеть от типа инвестиционного проекта, местоположения компании.

Схемы на выбор

Чтобы претендовать на визу ЕВ-5, вам нужно будет:

Основать собственную компанию с нуля и вложить в нее 1 млн. долларов.

Инвестировать 500 тыс. долларов в региональные центры, расположенные в проблемных с точки зрения экономических показателей регионах. Бизнес самостоятельно организовывать не нужно, достаточно поддержать тот, который уже есть.

Расширить какой-либо проект на 140%. То есть нужно выбрать компанию в США, вложиться в ее развитие и увеличить число рабочих мест.

Инвестировать в организацию, пребывающую в состоянии кризиса (потерявшую более 20% капитала в последние годы).

Возврат инвестиций спустя определенный срок по закону не предусматривается (гарантий нет). Только региональные центры могут вернуть вложения с небольшим процентом после продажи – если все будет хорошо, это произойдет лет через 5. Чтобы получить грин-карту и вернуть сделанные вложения, сотрудничайте с успешными инвестиционными компаниями, региональными центрами, которые уже успели хорошо зарекомендовать себя.

Важные особенности визы

Претендент на оформление документа должен иметь в своих активах больше 1 млн. долларов, получать годовую прибыль не меньше 200 тыс. долларов. Если речь о супружеской паре, ее совокупный доход должен быть от 300 тыс. долларов в год.

Планируете инвестировать в региональные центры – нужно будет создать минимально 10 рабочих мест для граждан США в течение 2 лет с момента старта проекта. Всегда обязательно подтверждать законность происхождения средств.

Виза EB-5 является иммиграционной. Она позволяет постоянно проживать в стране, вести деятельность на территории США. Сначала инвестору дадут условную грин-карту на 2 года, потом можно будет делать ВНЖ.