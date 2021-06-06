Стало відомо, за що “ОщадБанк” може заблокувати зарплатну та пенсійну картки

В Інтернеті з’явилися скарги клієнтів на роботу «ОщадБанку». З невтішних відгуків на форумах сайту «Мінфін» стало відомо, за що фінансова установа може заблокувати зарплатну та пенсійну картки.





Один із клієнтів структури повідомив, що має кредитну та пенсійну картки. На кредитці є заборгованість, тому система заблокувала пенсійну картку. Але інформаційний центр відповів, що згідно з договором кредитування, банк може це зробити, хоча ці дії, на думку клієнта, не відповідають закону, тому що пенсія – це соціальна виплата.

Також представники «ОщадБанку» пояснили, що клієнт має можливість переказувати кошти з пенсійної картки на кредитку, і це не буде блокуватись. І коли клієнт переказав необхідну суму для того, щоб повернути кошти фінансовій установі, банк накрутив ще відсотки на свій розгляд.

Клієнт пише в мережі, що переказував ту суму, на яку вказав оператор технічної підтримки, але «ОщадБанк» скинув гроші с пенсійної картки на кредитку, і потім заявив, що тепер цими коштами можна користуватись. «Це повне свавілля! Ощад поверни мої гроші!», – пише користувач.

Але інші підписники форумів не стали сторону потерпілого клієнта. Вони порадили віддавати кредит, або змінити банк, хоча в інших установах таке теж може бути. Також при оформлені карток клієнт підписує договір ДКБО, згідно з яким, банк може списувати з пенсійних та зарплатних карток кошти, щоб ліквідувати кредитну заборгованість. Але з відсотками робітники фінансової установи намудрили, тому треба з цим розбиратися.

Виходить, що «Ощадбанк» може заблокувати карткові рахунки, якщо користувач має кредитну заборгованість. При звертанні до фінансової установи, за допомогою представників буде переказана потрібна сума, але можуть і списати відсотки. Тому, якщо виникли такі проблеми, то треба піти в банк і вирішити цю проблему.