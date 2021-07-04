Україну наводнили фальшиві гривні: як відрізнити

У Національному банку не на жарт стурбовані раптовим збільшенням кількості фальшивих банкнот в обігу. Звісно, така ситуація трапляється в Україні не вперше. Згадати хоча б історію із підробними 500-гривневими купюрами, що мала місце у 2006 та 2015 роках. Та все ж українцям вирішили нагадати, як відрізнити фальшивку від оригіналу.





Відповідна інформація днями з’явилася на офіційній сторінці Музею грошей Нацбанку України у мережі «Фейсбук». Громадянам порадили перед тим, як покласти купюру до гаманця, уважно її роздивитися. Особливо це стосується банкнот великого номіналу. Потрібно перш за все піднести підозрілий грошовий знак до світла. Так можна побачити водяні позначки, які неодмінно повинні бути на справжніх купюрах.

На українських гривнях водяні знаки здебільшого дублюють зображення видатних особистостей, що прикрашають лицьову сторону купюри. До того ж водяні знаки на нашій валюті мають декілька відтінків. Зокрема світлішим тоном зображується номінал банкноти. Він розміщений горизонтально у нижньому правому куті, недалеко від портрета.

Водяний знак є першочерговою та найнадійнішою відмінністю оригінальної банкноти від підробної. Річ у тому, що зімітувати водяні знаки практично неможливо. Адже вони наносяться ще у процесі виготовлення паперу для банкнот. Шахраям зробити підробку такого ґатунку не під силу. Хоча зловмисники, що у 2015 році запустили в обіг фальшиві 500-ки, й намагалися підробити водяний знак, використовуючи принтер.

Захист національної валюти від шахрайських афер з допомогою водяного знаку користується популярністю в усьому світі. Вперше цей спосіб був застосований ще італійцями у XIII ст. Наразі ж захищена у такий спосіб й одна з найбільш поширених валют світу – євро. На другій серії банкнот Євросоюзу розташований водяний знак із зображенням давньогрецької богині Європи.