Найвідоміший інтернет-магазин в Україні повністю припинив роботу

Найбільший інтернет-магазин України Rozetka тимчасово не прийматиме замовлення. Оголошення про припинення роботи днями з’явилося на офіційному сайті ритейлера. Вартість товарів, за які клієнти онлайн-майданчику вже заплатили, проте так і не встигли отримати, Rozetka компенсує найближчим часом.





«Кошти за скасовані замовлення ми вже надіслали. Вони будуть повернені клієнтам як тільки перевізники підтвердять відміну доставки», – зазначили в офісі ритейлера.

У компанії тимчасову паузу в роботі пояснили труднощами із логістикою. Перевозити товар деякими регіонами країни стало досить небезпечно. Тож керівництву Rozetka довелося прийняти нелегке рішення та тимчасово призупинити прийом нових замовлень.

Представники торгового майданчику зазначили, що відновлять роботу як тільки з’явиться така можливість. Про старт продажів компанія в той же день оголосить на своєму сайті.

Також у Rozetka детально пояснили, як повернути кошти за не отримане замовлення. Для цього клієнту необхідно звернутися до кол-центру компанії та надати оператору дані свого замовлення, наприклад його номер, або ж номер мобільного, на який це замовлення було оформлено.

Нагадаємо, що після впровадження воєнного стану в Україні припинила свою діяльність також мережа магазинів електроніки Moyo. Представники компанії пояснили, що в перші дні війни продали практично всі мобільні телефони та павербанки. А логістика та довіз товарів з-за кордону зараз суттєво ускладнилися.

Натомість найбільші в Україні ритейлери електроніки «Фокстрот» та COMFY продовжують працювати навіть у такий нелегкий для країни час. Щоправда обом компаніям довелося закрити частину своїх магазинів, що знаходяться в найбільш «гарячих» регіонах країни, через небезпеку для працівників. Решта магазинів працюють за скороченим графіком та лише в режимі самовивозу. Послуги доставки у торгових точках «Фокстрот» та COMFY наразі недоступні.

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