IT курси фронтенду у Києві – легкий вхід в IT

IT сьогодні є найбільш перспективною сферою, тут можна дійсно рости та заробляти великі гроші. Однак, не всі впевненні, що можуть навчитись програмувати, але це не так. Кожен може пройти курси та стати спеціалістом, наприклад вивчити фронтенд. У Lemon School можна записатись на курси фронтенд Київ та освоїти нову професію.

Такі спеціалісти спокійно можуть почати заробляти від 800 доларів і більше. Наприклад, згідно зі статистичними даними середня зарплатня айтішника у Києві від 84 тисяч гривень на місяць. Сьогодні ця сфера найбільш високооплачувана в Україні.

Що таке фронтенд?

Фронтенд — це створення інтерфейсів для клієнтів та гостей сайту. Тобто, коли людина потрапляє на будь-який сайт, все що вона бачить, всі сервіси із якими взаємодіє створює майстер з фронтенд. Такі програмісти працюють над кнопками, анімацією, банерами тощо. Найцікавіше у цій роботі те, що працювати необхідно не самому, а разом із командою: UX-аналітики, дизайнери, бекенд-розробники.

В результаті ви бачите гарну картинку, але це все результат праці. Щоб побачити її, достатньо клацнути на сторінці сайту правою кнопкою мишки та обрати «вихідний код» (російською «исходный код»). Відкриється …суть роботи фронтендера. Думаєте, що це не під силу? Насправді це все можна вивчити, та отримати безліч плюсів:

можливість працювати на міжнародні компанії;

отримувати високу зарплатню;

працювати віддалено, сам на себе;

брати участь у створенні цікавих кейсів.

А ще, інтернет-технології будуть актуальними ще багато років. У цій сфері завжди не вистачає кваліфікованих кадрів, ніша не зайнята, тому місця під сонцем вистачить усім.

Де записатись на курси з фронтенд

Lemon School — це освітній заклад із сучасним підходом до навчання. Тут викладають не «бібліотечні теоретики», а професійні веброзробники. Вони діляться не лише базою, а й дають корисні поради, щодо того, як почати працювати, як створити портфоліо і презентувати себе. Але повернемось до програмування. Курс буде корисним для тих, хто хоче почати працювати у сфері IT, а також для тих, хто вже працює:

вебдизайнери;

графічні дизайнери;

контент-менеджери та інші.

Тут простою мовою говорять про складні речі: що таке IT, фронентд, бекенд тощо. Вас познайомлять з усіма етапами розробки проєкт. Навчать користуватися інструментами, розкажуть про структуру HTML документів. На цьому процес навчання не закінчується. Далі студенти вивчать принципи роботи HTML та CSS, будуть працювати з Figma, багато практикуватимуться та освоять безліч корисних програм. Чи буде важко? Звісно, але буде й дуже цікаво та креативно. Будуть лекції та практики, домашні завдання, консультації, спілкування й обмін досвідом.

Курс оптимально підходить тим, хто хоче навчитись HTML з нуля, навіть якщо відсутні базові знання про професію. Так навіть краще, спеціалісти розкажуть тільки те, що важливо знати, без зайвої води та казок. Що потрібно від студента? Час на навчання та бажання! А знання та перший досвід забезпечать у школі.