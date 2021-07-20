Современные методы отслеживания почтовых отправлений

Люди привыкли к комфорту, поэтому многие вещи, в том числе одежду, продукты питания, бытовую химию, игрушки и т. д., заказывают через интернет. Особенно популярен китайский сервис Aliexpress, который приятно удивляет низкими ценами на разные товары. При заказе всегда есть тревожность, а где в конкретный момент находится посылка, когда она придет и т. д. Удобно, когда отслеживание посылок из Китая и любых других осуществляется на одном сайте. Так нет нужды в постоянном вводе паролей, e-mail, телефонов и т. д. А благодаря наличию уведомлений есть возможность всегда вовремя получать сведения о посылке.





Какие есть способы отследить посылку?

Есть разные способы отслеживания посылок. К традиционным и популярным относят три.

Звонок в местное почтовое отделение. Звонок в Call-центр службы доставки. Поиск информации в режиме онлайн на официальном сайте выбранной службы (курьерской или почтовой).

Для того чтобы получить сведения о посылке, нужно знать почтовый идентификатор и службу, посредством которой была отправлена посылка. Эти данные покупателю предоставляет продавец во время отправки товара.

Сначала человек должен оплатить товар (в случае с Aliexpress и рядом других аналогичных служб), далее посылка регистрируется, и клиенту выдается уникальный трек-номер. На этом этапе отслеживание товара еще невозможно. Посылка уже попала в базу, но еще не была отправлена, поэтому сведений о ней нет. Отслеживание посылок с Aliexpress и других схожих сайтов возможно после отправки. Для этого нужно воспользоваться выбранным способом и ввести данные на официальном сайте почтовой/курьерской службы или сообщить оператору Call-центра.

Причем из Китая посылки часто отправляются иностранными компаниями (только по прилету в Россию передаются уже известным нам). Соответственно, для получения сведений нужно разобраться в новом интерфейсе на другом языке, то есть приложить определенные усилия. Но есть более простой способ отследить посылку. Это сервис Posylka.net, с помощью которого можно узнать требуемые данные об отправленном товаре в считанные секунды.

Обратите внимание, если вы не можете отследить посылку по номеру, это может значить, что он фиктивный, продавец не отправил товар, отслеживание доступно только в стране отправителя, посылка еще не отправлена почтовой службой, заказ задержали на таможне.

Особенности и преимущества сервиса Posylka

Сервис Posylka.net примечателен тем, что информацию обо всех посылках, отправленных любой почтовой или курьерской службой, можно получить в одном месте. Причем достаточно один раз ввести номер для отслеживания, и сведения будут отображаться при каждом заходе на сайт – необходимости в постоянном введение кода нет.

Для удобства пользователей предусмотрено и мобильное приложение. Оно есть и для операционной системы Android, и для iOS. Скачивайте подходящую версию – экономьте нервы и время при ожидании своих посылок. Теперь отправление будет максимально простым и удобным.