Провайдер, который работает без света: что предлагает Volia

За последние годы мы научились жить в условиях, о которых раньше даже не задумывались. Блэкауты стали частью повседневности: ужин при свечах, работа с фонариком на столе и постоянные поиски информации о том, когда же снова включат свет. Но больше всего раздражает то, что пропадает интернет.

Хорошая новость: есть надежный провайдер, который работает без света. Это настоящая находка для тех, кто ценит стабильность и хочет оставаться онлайн в любых обстоятельствах. Как это работает, что нужно для подключения и в чем преимущества? Эксперты Volia помогли нам разобраться.

Как работает домашний интернет без света

Домашний интернет без света работает благодаря специальному оборудованию с резервным питанием. Все устроено так: у вас в доме устанавливается устройство с аккумулятором, которое “держит” связь от 6 до 72 часов. Сколько точно будет работать интернет, зависит от двух вещей:

как долго отключают свет – чем реже и короче перерывы, тем дольше заряда хватит;

насколько часто это происходит – если свет включают ненадолго, аккумулятор может не успеть полностью зарядиться.

Для стандартного подключения вам потребуется:

вайфай-роутер;

резервное питание – аккумулятор или источник бесперебойного питания (ИБП), который питает роутер, даже когда света нет.

Как выбрать источник бесперебойного питания

При выборе ИБП важно учесть несколько моментов.

Во-первых, обратите внимание на мощность. Она должна быть достаточной, чтобы ваш роутер работал стабильно.

Во-вторых, подумайте о времени автономной работы. Если блэкауты в вашем районе длятся недолго, подойдет ИБП на пару часов. Для более длительных отключений лучше выбрать модель с запасом энергии на 6–12 часов или больше.

Как подключить интернет без света от Volia

Volia предлагает подключить как отдельно интернет, так и телевидение с интернетом в одном пакете. Перед подключением важно проверить, возможно ли это в вашем доме. Достаточно оставить заявку на сайте Volia или позвонить по указанному номеру. Если техническая возможность есть, менеджеры компании помогут вам выбрать подходящий тариф и ответят на все ваши вопросы.

Volia предлагает несколько технологий подключения интернета, который работает даже при отключении света. Для каждой из них требуется питание разных устройств.

Если у вас оптоволоконное соединение GPON, то нужно подключить к резервному питанию оптический терминал и вайфай-роутер. Для технологии Docsis понадобится модем и роутер. А если вы пользуетесь Ethernet, достаточно будет обеспечить питанием только роутер.

Подключить интернет без света совсем несложно. Сначала убедитесь, что ваш резервный источник питания полностью заряжен и готов к работе. Затем подключите к нему оборудование – это может быть роутер, модем или оптический терминал, в зависимости от вашего типа подключения. Используйте подходящие кабели и адаптеры.

Когда все подключено, включите резервный источник питания. Подождите пару минут, пока устройства загрузятся и установят соединение. Теперь ваш интернет готов к работе, даже если света нет!

Интернет от Volia – это надежность и удобство в любое время. Вы можете подключить гиперскорость до 1 Гбит/с, а удобные комбинированные тарифы интернет+ТВ либо интернет+ТВ+мобайл позволяют объединить все необходимое в одном пакете. Кроме того, стабильность соединения и круглосуточная техническая поддержка обеспечат вам спокойствие в любых обстоятельствах. А с личным кабинетом управление вашим пакетом услуг станет максимально простым – меняйте тариф, подключайте дополнительные опции или пополняйте баланс всего в пару кликов.