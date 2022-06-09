Oclean випустила спеціальний набір для чищення ротової порожнини

Якщо ви справжній фанат технологій і хочете перевести всю свою родину на розумні зубні щітки, для цього є чудова можливість. Один з найвідоміших і найпередовіших брендів у сфері гігієни ротової порожнини, компанія Oclean, щойно запустила дійсно цікаву акцію для всієї родини.





Oclean підготувала спеціальний набір під назвою Best Brush & Floss Bundle, який коштує всього 119 доларів замість звичайної ціни в 132,97 доларів. Пропозиція обмежена у часі і закінчується 20 червня.

Тепер давайте детальніше розглянемо що входить в цей комплект. До набору Best Brush & Floss Bundle входять електрична зубна щітка Oclean Flow Sonic з 4 головками, водяна “зубна нитка” Oclean W10 Water Flosser і стерилізатор для зубної щітки Oclean S1 UVC.

Електрична зубна щітка Oclean Flow Sonic підтримує технологією звукового очищення з допомогою двигуна на 38000 об/хв. Зубна щітка також має наступні режими:

ранковий середньої інтенсивності,

нічний режим високої інтенсивності,

стандартний середньо-високої інтенсивності,

відбілювання

ніжний низькоінтенсивний режим.

Електрична зубна щітка Flow Sonic може працювати понад 25 тижнів без підзарядки, має таймер, який за замовчування встановлений на 2 хвилини, і нагадування на 30 секунд. Зубна щітка також водонепроникна за стандартом IPX7, тому ви можете мити її під краном і навіть використовувати нею під душем, якщо хочете.

В комплект входить також “водяна нитка” Oclean W10 для ретельного очищення завдяки технології Pulse-Tech і двигуну Maglev з частотою до 1400 імпульсів на хвилину, щоб ефективно видаляти сміття та наліт з міжзубної їжі та їжі з ясен. Для більш точного очищення бренд рекомендує направляти струмінь під кутом 90 градусів.

Водяний очищувач Oclean W10 має загалом 5 режимів очищення: інтенсивний, звичайний при високій інтенсивності, стандартний при середній інтенсивності, ніжний при низькій інтенсивності, пульсуючий при середньо-високій інтенсивності та масаж ясен.

Крім того, є 4 високоефективних насадки різних типів: стандартна для кращого очищення між найтіснішими місцями, пародонта для покращення здоров’я ясен, ортодонтична для боротьби з будь-якою проблемою чищення з наявністю стоматологічного обладнання та насадка, призначена для вишкрібання язика.

Стоматологічний водяний струмінь поставляється з резервуаром на 200 мл, має акумулятор, який витримує до 4 тижнів між заряджаннями, порт USB Type-C для зарядки, він водонепроникний за стандартом IPX7.

Набір також включає в себе стерилізатор для зубної щітки Oclean S1 UVC з UVC LED, який випромінює ультрафіолетове світло з високою енергією фотонів, щоб зруйнувати молекулярну структуру ДНК / РНК у бактеріях / вірусах, вбиваючи грибок та регенеративні клітини, щоб стерилізувати поверхню зубної щітки та головки. Також пристрій має синій індикатор. Оскільки ультрафіолетові промені невидимі, синій світлодіод покликаний нагадувати вам, що пристрій працює.

За замовчуванням пристрій вмикає автоматичну стерилізацію на дві хвилини кожні 6 годин. Доступно кілька тримачів для зубних щіток.

Нагадаємо, що Best Brush & Floss Bundle можна придбати всього за $119 замість $132,97; натисніть тут , щоб перейти до пропозиції.