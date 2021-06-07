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Українцям «обіцяють» мінімальну зарплату на рівні 8 тисяч гривень

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Керівництво Мінфіну України порахувало, що з поточним рівнем підвищення розміру мінімальної заробітної плати цифра скоро досягне позначки в 8 тисяч гривень. Станеться це до 2024 року, проте в 2021 не варто очікувати серйозних підвищень даного показника.


Що для нас підготували політики

Дану інформацію Мінфін опублікував в своєму щорічному звіті по бюджетній резолюції. Згідно зі складеним планом, в 2021 році стримати обіцянку щодо підвищення мінімальної заробітної плати в уряду не вийде – вона не виросте до 6500 грн, як це пророкували на початку року, до липня. Замість цього чергове «підняття планки» перенесли на грудень, однак і тут у фінансистів є сумніви. В цілому, план такий.

  1. У грудні 2021 року «мінімалка» повинна скласти 6500 гривень на місяць.
  2. Наступний рух до кінцевої мети заплановано на 1 січня 2023 – тоді мінімальна зарплата досягне позначки в 7170 гривень.
  3. У перших числах 2024 року розмір мінімалки складе 7660 гр.

Якщо план вдасться реалізувати, то українські фінансисти зможуть стримати планку, задану британським економічним інститутом. Співробітники установи провели дослідження і з’ясували, що для задоволення всіх сучасних вимог економічного ринку мінімальна заробітна плата повинна завжди дорівнювати 60-65% від медіанної зарплати. Якщо дивитися по реаліям України, то вона повинна складати близько 9000 гривень.

В результаті економісти додали в ложку меду бочку дьогтю – як би вони не розраховували свої графіки, бюджетники підвищення мінімалки до 2022 року не відчують, так як персонально для них вираховування зростання відштовхується від середньої зарплати за рік з усіма можливими надбавками.

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