Закрито всі точки: в Україні припинив роботу популярний магазин електроніки

З перших днів війни популярний ритейлер електроніки Moyo закрив усі свої магазини. У компанії повідомили, що не бажають ризикувати життями своїх працівників, тому тимчасово припиняють операційну діяльність в Україні.





Таке рішення керівництво мережі прийняло ще 24 лютого – у день нападу російської армії на Україну. Інформацію про закриття всіх точок продажу Moyo одразу ж оприлюднила прес-служба компанії. Причому зачинили свої двері не лише магазини, а й центральний офіс Moyo та усі склади.

У Moyo повідомили, що не зважаючи на закриття своїх філій, продовжують активно допомагати Збройним силам України. Адже в такій складній для країни ситуації – це обов’язок кожного українця.

Варто зазначити, що інші популярні ритейлери електроніки в Україні не припинили свою роботу навіть після впровадження воєнного стану. Хоча більшості компаній довелося скорегувати свій графік та правила обслуговування клієнтів.

Зокрема компанія «Цитрус» спершу закрила всі свої торгові точки. Та вже з 2 березня відновила роботу і продовжує забезпечувати українців усією необхідною електронікою. «Фокстрот», Rozetka та Comfy також не припинили свою діяльність в Україні. Деякі магазини та точки видачі, що знаходилися в епіцентрі бойових дій, компаніям звісно ж довелося закрити. Однак решта відділень продовжують працювати, хоч і за скороченим графіком.

Продавці електроніки повідомляють, що наразі найбільшим попитом користуються засоби зв’язку – смартфони та планшети, а також павербанки. Змітають з полиць і дрібну побутову техніку – електрочайники, холодильники, мультиварки та мікрохвильовки. Їх зараз активно використовують для приготування їжі військовим, теробороні та переселенцям.

Послуги із дистанційного замовлення та доставки електроніки ритейлери наразі не надають. Можна придбати лише товари, які є в наявності у магазинах, та забрати їх шляхом самовивозу.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿