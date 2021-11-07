Нові 10 гривень з’являться в Україні з 11 листопада

Українські гроші визнані одними з найкрасивіших у світі. Але це стосується тільки паперових купюр. Тепер це може торкнутися і металевих копійок. Кардинально новий підхід до дизайну в штампуванні може дати новий виток, гроші – це також мистецтво.





Нова монета номіналом 10 гривень скоро з’явиться в обігу. НБУ вже представили її широкій публіці. Примірник дуже красивий, можливо, займе особливе місце на аукціонах серед колекціонерів. Вся справа в дизайні та тиражі.

Як виглядає монета

Отже, з’явиться монета 11 листопада, і присвячена вона буде Десантно-штурмовим військам України. Випущено буде всього лише 1 млн. примірників. Дизайн вийшов дуже красивим. На реверсі замість Івана Степановича Мазепи зображений десантник.

Художники вирішили прикрасити й возвеличити образ військового героя, тому в нього лицарські обладунки, а за спиною крила. Обладунки — це символ доблесті й честі. Крила теж наділені особливим змістом. Вони символізують Архангела Михайла, покровителя воїнів. У християнстві Михайло — це перший та головний архангел. Також за біблійним писанням він був одним з найбільш шанованих верховних ангелів.

Аверс не менше прекрасний, ніж реверс. На ньому написи “УКРАЇНА, Десантно-штурмові війська ЗСУ”. Також на цій стороні копійки викарбувані логотип НБУ, номінал “10 гривень” і символ гривні. Приємно вражає деталізація штампування. Сьогодні багато експертів зійшлися на думці, що це найкрасивіша повсякденна монета за всю історію незалежної України.

На цьому не все, на монеті буде девіз “Завжди перші”. Колекціонери вже оцінили красу примірника та очікують її надходження в обіг. Матеріал виготовлення — сплав цинку. Якість штампування “анциркулейтед”. Ця монета входить в серію Збройні Сили України.

Гурт, як і належить ребристий. Але якщо вам дістанеться копійка з гладким гуртом, не поспішайте від неї позбавлятися. Зразки з дефектами карбування на аукціонах будуть коштувати ще дорожче.