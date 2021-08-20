Кому з українців пощастить отримувати 7000 гривень пенсії – названі категорії громадян

Співробітники Мінсоцполітики України заявили, що з появою в країні накопичувальної пенсії кожен учасник програми зможе отримувати мінімум 7000 гривень виплат. Це сукупний дохід з солідарної та накопичувальної пенсій, однак для реалізації даної програми доведеться справно платити податки.





Подробиці нововведення

Варто відразу ж пояснити деякі моменти – на даний момент всі українці отримують солідарні пенсії, однак в найближчому майбутньому уряд планує впровадити ще один тип виплат за накопичувальним принципом. Суть накопичувальних виплат проста – отримуючи доходи, користувачі стануть платити 2% від кожної суми в пенсійний фонд, також ще 2% виплачуватимуть роботодавці. Гроші будуть накопичується на рахунку, коли настане пора виходити на відпочинок за віком після отримання 35 років пенсійного стажу, вам будуть виплачуватися ці заощадження протягом 15 років. Таким чином, пенсіонер отримуватиме відразу дві виплати – з накопиченого фонду, а також солідарну пенсію.

Згідно із запевненнями представників Мінсоцполітики, середній дохід з урахуванням двох пенсій складе 7000 гривень. Впровадження накопичувальних пенсійних рахунків є кроком у бік європейських норм, тому що на солідарних виплатах далеко виїхати не вийде.

Зараз в країні спостерігаються такі складності:

• працевлаштовані громадяни оплачують солідарні пенсії всім пенсіонерам;

• кількість громадян пенсійного віку неухильно зростає, а працездатні люди покидають межі України;

• через цю різницю виплати пенсій лягають цілком на плечі держави, яка не в змозі забезпечити всіх, хто потребує, грошима;

• це провокує зниження розмірів виплат, а також стопорить зростання розмірів пенсійних допомог.

Урядовці вважають, що накопичувальна система вирішить цю проблему, тому що великі пенсії люди зможуть забезпечити собі самі.