Без YouTube и Facebook: правительство приняло указ о блокировке сайтов

Украинское правительство всерьез возьмется за информационную безопасность в стране. Во время заседания на прошлой неделе Кабмин принял документ, согласно которому в Украине начнут постепенно внедрять стратегию инфобезопасности. Новый план действий, который обезопасит граждан от медиамусора, уже согласовал своим указом президент Владимир Зеленский.





Правда, стратегия безопасности правительства вызвала неоднозначную оценку со стороны экспертов. В документе говорится о введении определенных ограничений, или скорее санкций в отношении пользователей. Также он предусматривает постоянный мониторинг и наказание за нарушение установленных правил, например, публикацию фейков.

Таким образом, политики якобы пытаются защитить украинцев от дезинформационной деятельности России. Однако методы, которые предлагает новый документ, слишком уж похожи на действующую в самой РФ систему тотального контроля за медиаресурсами.

Как отметил член правления Интернет ассоциации Украины Максим Тульев, чиновники в указанном документе основным «злом» интернета называют конфиденциальность пользователей. Они отмечают необходимость строгого соблюдения цензуры, в частности в социальных сетях. Таким образом, закон, который должен защитить украинцев от кибератак со стороны РФ, будет по сути наказывать их за нежелательные для высшего руководства страны высказывания.

Раскритиковал новую стратегию кибербезопасности и медиаэксперт Александр Глущенко. Он отметил, что в первую очередь следует работать над медийной грамотностью украинцев, учить их отличать фейки от реальной информации.

Основную работу необходимо вести по следующим направлениям:

противостояние фейкам;

защита от пропаганды;

борьба с киберугрозами;

ликбез по медиабезопасности для населения.

Однако едва ли не самым важным фактором, ставящим под вопрос безопасность украинского медиапространства, Глущенко считает отсутствие собственных офисов YouTube и Facebook в Украине.

«О какой безопасности можно говорить, если контент украинцев в соцсетях модеруют россияне. Таким образом, нашим медиапространством по сути руководит враг», – отметил эксперт.

Заблокировать опасные ресурсы не получится. В сети это сделать физически невозможно. Поэтому следует активнее вести переговоры с крупными международными компаниями касательно открытия отдельных филиалов в Украине. Иначе однажды в целях безопасности украинцам просто отключат Facebook и YouTube.