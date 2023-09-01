Кабмін дав зелене світло на виїзд за кордон ще одній категорії чоловіків

Тарас Мельничук, представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, повідомив, що студентам та курсантам авіаційних навчальних закладів дозволено виїжджати за кордон за певних умов.
Уряд дав зелене світло студентам та курсантам авіаційних навчальних закладів, які не є військовозобов’язаними під час мобілізації, на виїзд з країни в умовах воєнного стану.
Цим особам дозволено виїжджати за кордон з метою проходження практичної льотної підготовки у закордонних навчальних закладах або льотних школах, зокрема, у разі закриття повітряного простору України.
Варто зазначити, що у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років взагалі заборонено виїжджати з країни. Виняток становлять ті, хто за станом здоров’я не придатний до військової служби, ті, хто має на утриманні трьох і більше неповнолітніх дітей, прийомні батьки, особи, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, та інші специфічні випадки.
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