Стало відоме ім’я найбагатшої жінки світу за версією Forbes

Франсуаза Бетанкур-Майєрс, яка успадкувала компанію L’Oréal, названа найбагатшою жінкою у світі за версією Forbes . Її статки оцінюються в 74,8 мільярда доларів.





До цього лідером рейтингу була її мати, Ліліан Бетанкур , після її смерті Франсуаза успадкувала частку в компанії. На другому місці – дочка засновника Walmart Сема Уолтона Еліс Уолтон (65,3 мільярда доларів). Далі йде Джулія Кох, вона та її діти володіють 42 відсотками Koch Industrie.

Цього року до списку також потрапили співачка Ріанна та колишня дружина засновника Microsoft Білла Гейтса Мелінда. Всього в рейтингу 327 жінок, чиї сумарні статки оцінюються в 1,56 трильйона доларів.

Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною на планеті, вперше посівши перше місце. Його статки оцінюються в 219 мільярдів доларів. Новий статус Маска обумовлений стрімким зростанням вартості акцій Teslа. Йому належить приблизно п’ята частина компанії, папери якої за останній рік злетіли у ціні на 33 відсотки.

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