Коли українці знову зможуть літати: яке майбутнє пасажирських авіаперевезень в Україні

Пасажирські перевезення в Україні зупинилися враз із початком війни – 24 лютого. З того часу вітчизняна цивільна авіація стала фантомом. Вона наче паралізована: частина літаків заблоковані в аеропортах, самі аеропорти та їх злітні смуги пошкоджені ворожими ракетами, а спеціалісти не можуть підтримувати свою кваліфікацію.





Коли ж українці знову зможуть літати? Скільки коштів та часу піде на відновлення інфраструктури? Які перспективи пасажирських авіаперевезень в Україні? Про це сьогодні й поговоримо.

Яких збитків зазнала цивільна авіація за час війни

За півроку війни авіаційна галузь України зазнала збитків на суму близько $2 млрд. Пошкоджено 12 аеропортів, причому частину з них доведеться відбудовувати фактично з нуля. А з 48 авіакомпаній, зареєстрованих в Україні, лише кільком пощастило здати свої літаки в оренду за кордон та принаймні частково зберегти прибутки.

Та не зважаючи на актуальний стан галузі, в Кабміні чудово розуміють , що незабаром настане час відновлювати її роботу. Тож вже зараз у владних колах обговорюють головні аспекти, на яких потрібно буде зосередитися, щоб українці якнайшвидше знову змогли вільно подорожувати літаками.

Аеропорти та літаки

Офіційна інформація щодо стану аеропортів України та їх злітно-посадкових смуг з міркувань безпеки не розголошується. Та умовно їх ділять на три категорії:

мінімально постраждалі – на їх відновлення знадобиться від кількох тижнів до кількох місяців;

– на їх відновлення знадобиться від кількох тижнів до кількох місяців; постраждалі в результаті обстрілів – від кількох місяців до півроку;

від кількох місяців до півроку; повністю зруйновані – до таких зокрема відноситься Херсонський та Донецький аеропорти. Щоб відбудувати їх з нуля потрібно кулька років та мільйони доларів інвестицій.

Що ж стосується літаків, частина з них залишилися заблокованими у пошкоджених аеропортах. При цьому більшість літаків великих українських авіакомпаній, що займалися, міжнародними перевезеннями, на момент початку війни знаходилися за кордоном. Зокрема пощастило SkyUp та МАУ, які тимчасово здали свої літаки в оренду разом з екіпажем.

Спеціалісти

Із кадровим складом все також не просто. Через відсутність практики чимало пілотів за півроку війни втратили свою кваліфікацію. Щоб відновити її знадобиться кілька місяців навчання та заняття на дорогих тренажерах.

Хоча варто зазначити, що частина українських пілотів отримала можливість попрацювати за кордоном. Але більшість знайшли іншу роботу або вступили до ЗСУ, щоб захищати країну від ворога. В будь якому випадку льотної практики у них немає, а це означає, що після завершення війни усе доведеться починати спочатку.

Коли в Україні відновлять пасажирські авіаперевезення

Головною умовою є, звісно ж, закінчення війни. Далі буде проведено ревізію українських аеропортів та почнеться пошук джерел фінансування. Загалом, на думку експертів, перші аеропорти в Україні вдасться запустити вже за кілька тижнів, максимум місяць після нашої перемоги.