Для трьох знаків зодіаку перший тиждень травня пройде в муках: астрологи дали їм невтішний прогноз

Поточний тиждень, що припадає на пік сезону затемнень, для трьох знаків зодіаку стане неабияким викликом долі. Враховуючи, що наприкінці тижня очікується чергове місячне затемнення під покровительством буремного Марса та транзит через знак Рака, на обрані знаки чекають справжні емоційні качелі.

Астрологи стверджують, що шалені стрибки настрою, розчарування в собі, а подекуди й повне знесилення відчують Тільці, Леви та Стрільці. Додати проблем можуть ретроградні Плутон та Меркурій. Їх вплив зіпсує згаданим знакам увесь перший тиждень травня.

Тілець

У Тільців можуть виникнути сумніви у своїй професійній компетентності. Та й не дивно, адже ретроградний Плутон цього тижня саме буде повертатися у їх 10-й дім авторитету. Астрологи радять Тільцям не ігнорувати своє відкриття, поглянути проблемі просто у обличчя і спробувати її вирішити. Наприклад можна піти на курси підвищення кваліфікації або зайнятися самоосвітою.

Сумніви будуть мучити уродженців знаку й у сфері відносин. Місячне затемнення наприкінці тижня торкнеться сектору, що відповідає за особисте життя Тільців. Через це вони можуть засумніватися у коханні партнера та навіть у власній цінності.

Лев

Щорічний оборот Плутона через 7-й дім партнерства й угод стане для Левів приводом до перегляду деяких робочих питань. Вони глянуть на ситуацію свіжим оком, і зрозуміють, що впустили чимало можливостей. Але шанс все виправити є і ним варто чимшвидше скористатися.

Є для Левів і хороші новини. Сонце, що е космічним покровителем представників знаку, разом із ретроградним Меркурієм опиниться у їх 10-му домі кар’єри. Така подія обіцяє Левам появу нових перспектив та можливе підвищення. Однак зберігається й ризик конфлікту з керівником, який може все зіпсувати.

Стрілець

Стрільці цього тижня ризикують поринути в ілюзії та захопитися вкрай нереалістичним проектом. Деякі встигнуть навіть вкласти в цей проект чималу суму грошей. Для Стрільців, які завжди подовгу все обдумують, така поведінка є дуже нетиповою.

Та після місячного затемнення у знаку Скорпіона у Стрільців відкриються очі на власні помилки. Вони з жахом зрозуміють, що викинули гроші на вітер. Тому астрологи не радять уродженцям знаку спішити із капіталовкладеннями, навіть якщо вони повністю впевнені в своєму рішенні.