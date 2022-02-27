Стало відомо, яким буде курс валют наступного тижня в Україні

Початок повномасштабної війни в Україні, як і очікувалося, спричинив падіння курсу гривні. Стосовно долара українська нацвалюта впала до 29,25 грн/дол, а євро наразі вартує 33.17 грн/євро. Однак від військового конфлікту, що розгорівся в самому центрі Європи, страждає не лише гривня. Єдина європейська валюта також дешевшає в стосунку до «американця», не зважаючи на відносну стійкість економічної ситуації у країнах ЄС.





Згідно з офіційною заявою Нацбанку, усі комерційні фінустанови України наразі працюють лише на придбання іноземних валют. Тож на думку аналітиків чекати суттєвих курсових змін українцям не варто.

Проте, з огляду на актуальну ситуацію в країні, іноземні інвестори намагаються вивести свої кошти з ОВДЗ. Лише з початку поточного року їхні портфелі зменшилися майже на 18 млрд грн, й наразі становлять 74,8 млрд грн. Що ж до курсу українських ВВП-варрантів, то їх номінальна вартість впала на 26,5%.

Аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов стверджує, що для українського Мінфіну, попри складну ситуацію в країні, зараз потрібно скористатися цим унікальним шансом та придбати вітчизняні цінні папери за вигідним курсом. Адже надалі такий крок може значно зменшити боргове навантаження на держбюджет України.

Варто зазначити, що війна в Україні суттєво вплинула не лише вітчизняні інструменти валютного ринку,але й на акції США, вартість сировини та курс євро. Зокрема здорожчання сировини може суттєво підвищити інфляцію в Америці, що й так вже досягла рекордних показників за останні 30 років.

Загалом спрогнозувати поведінку гривні на майбутній тиждень наразі вкрай складно. Війна в Україні сприятиме підвищеній волатильності курсу. Адже вся увага гравців ринку наразі сконцентрована на військових діях, що точаться на нашій батьківщині. Та найімовірніше гривня буде триматися на рівні близько 30 грн /дол.

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