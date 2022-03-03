Фокстрот, Comfy и другие: что стало с украинскими магазинами электроники во время войны

Известные украинские компании, торгующие электроникой и бытовой техникой, после внедрения военного положения кардинально изменили свой режим работы. Как же работают Фокстрот, Цитрус, Comfy и другие торговые сети в условиях военного времени? Как ритейлеры электроники помогают вооруженным силам Украины?





«Фокстрот»

В первый день войны (24 февраля) все магазины “Фокстрот” закрыли. Однако такая мера была временной и уже по состоянию на 1 марта к работе вернулись 27 торговых точек сети.

Как отметили представители компании, сейчас люди нуждаются в средствах связи, павербанках, бытовой технике для приготовления пищи военным и переселенцам. Поэтому магазины «Фокстрот» будут работать и снабжать граждан всем необходимым.

Торговые точки «Фокстрот» работают по графику с 11 до 17 часов. Магазины в Днепре, Хусте (Закарпатье), Калуше и Надворной (Ивано-Франковщина), Каменец-Подольском (Хмельницкий) – работают с 11 до 16 часов. Доставку техники компания пока не обеспечивает. Возможен только самовывоз.

Также в «Фокстроте» рассказали, что с первого дня войны оказывают экстренную помощь украинским военным и волонтерам.

«Цитрус»

Магазины электроники «Цитрус» на 1 марта прекратили работу. До 28 февраля большинство популярных в военное время товаров в торговых точках сети было раскуплено. В частности, с полок исчезли мобильные телефоны, павербанки, дроны и т.д.

Сейчас у компании проблемы с поставкой товаров из-за рубежа, поэтому вынуждена была закрыть свои магазины. Однако в Цитрусе сообщили, что военным они помогают, причем не только материально. Ряд сотрудников компании присоединились к так называемому IT-фронту, а на сайте «Цитруса» появилась ссылка для помощи ВСУ.

«Comfy»

На сегодняшний день работает 30 магазинов «Comfy». Однако компания ежедневно обновляет список рабочих торговых точек и корректирует их работу с учетом безопасности собственных работников. Приобрести в магазинах сети можно только товары, которые есть в налиции. Заказ и доставка техники пока невозможна.

Военная компания «Comfy» уже поддержала благотворительный взнос в 3 млн грн. Также сеть помогает волонтерам и подразделениям территориальной обороны, снабжая их павербанами, ноутбуками средствами связи и мелкой бытовой техникой.

Moyo

Компания приняла решение полностью прекратить работу своих торговых точек. Такое решение руководство сети объяснило приоритетностью безопасности работников.

Rozetka

Популярная торговая площадка существенно ограничила количество точек выдачи товаров. Их список Rozetka опубликовала на своем официальном сайте. Все эти точки работают с 10 до 17 часов.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿