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В Украине изменились правила работы крупных супермаркетов

Как работают супермаркеты АТБ во время войны?

02.03.2022
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Сеть супермаркетов АТБ продолжает работу даже в условиях военного времени. Компания делает все возможное, чтобы наладить логистику и своевременно поставлять все необходимые товары в свои магазины.


И все же сети уже пришлось ввести некоторые ограничения, касающиеся покупок украинцев. В частности, во всех филиалах АТБ полностью запретили продажу алкоголя. В компании считают, что такое ограничение позволит снизить количество случаев мародерства. Да и не время сейчас выпивать.

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Еще одним новым правилом, введенным в АТБ, стала лимитированная продажа так называемых социальных товаров, таких как крупы, консервы или хлеб. Их будут продавать в количестве не более двух штук на одного человека.

«В условиях военной агрессии компания АТБ работает в усиленном режиме. Мы пытаемся держать ситуацию под контролем и своевременно снабжать население всеми нужными товарами», – отметил директор сети Борис Марков на своей Facebook-странице.

График работы супермаркетов АТБ

Магазины АТБ, обычно работавшие круглосуточно, в связи с внедрением в стране военного положения изменили свой график работы. Большинство супермаркетов сети открывается в 8 часов утра, а закрывается в 20 часов вечера. График каждого отдельного магазина зависит от времени комендантского, определенного в городе его расположения.

Точки продаж, находящиеся в зоне активных военных действий, компании АТБ пришлось закрыть.

Продуктов хватит всем

Поставщики продуктов питания и товаров первой необходимости уверяют, что проблем с поставками не будет. Хотя в некоторых регионах потребность в товарах значительно увеличилась из-за наплыва переселенцев. Да и люди в панике пытаются приобрести больше продуктов, чем им нужно.

Стоит отметить, что в супермаркетах АТБ цены на товары пока не изменились. Более того, сеть пытается помогать военным и передает продукты для украинских военных совершенно бесплатно.

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02.03.2022
1 хвилина на прочитання

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