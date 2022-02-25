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Ще одна країна закриває своє небо для Росії

25.02.2022
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Чехія заборонить польоти російських авіакомпаній до аеропортів країни з суботи, 26 лютого. Про це повідомив Міністр транспорту республіки Мартін Купка, пише Idnes.


“Ось уже два дні Мінтранс не видає дозволу на нерегулярні рейси для російських перевізників, а з півночі сьогодні ввечері закриває роботу російських перевізників на території Чехії”, – заявив Купка на прес-конференції у п’ятницю, 25 лютого.

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Міністр зазначив, що заходи торкнуться насамперед тих перевізників, які виконували рейси з Праги до Москви та Санкт-Петербурга . У результаті Чехія закриє свій повітряний простір всім російських авіакомпаній.

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25.02.2022
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