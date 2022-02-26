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Украинцам рассказали, как выехать в Польшу

Почему не стоит пересекать границу в статусе беженца?

26.02.2022
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Украинцам, пытающимся уехать в Польшу, советуют задуматься над тем, стоит ли просить у западного соседа политическое убежище. Ведь у статуса беженца в Польше есть свои недостатки. Так как же украинцам пересекать польскую границу?


Польша готова принять до 5 миллионов украинцев, ставших жертвами российской агрессии. Однако нашим гражданам посоветовали не торопиться с просьбой о политическом убежище. Как оказалось, статус беженца согласно польскому законодательству лишает возможности работать в течение 6 месяцев.

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Такие данные сообщила в своем комментарии юрист компании Legal House Наталья Радченко. Она подчеркнула, что стоит заезжать в Польшу по безвизу, особенно если вы не планируете проживать в специальных пунктах для беженцев. В частности, это касается граждан, уже имеющих работу, родных или знакомых в Польше.

Как попасть в Польшу?

Поскольку в Украине объявлена всеобщая мобилизация, пересечь границу с Польшей сейчас могут только женщины и дети. Украинцам, которые намерены выехать в соседнее государство, следует владеть следующей информацией:

  • сейчас отрыто 14 пограничных пунктов пропуска на границе с Польшей;
  • все ковидные ограничения для украинских беженцев отменены;
  • польские пограничники принимают все заявки украинских беженцев на международную защиту;
  • Польша готова принять около 5 миллионов украинских беженцев;
  • в Подкарпатском и Люблинском воеводствах вблизи польско-украинской границы развернуто 8 пунктов приема для беженцев из Украины;

  • около 120 польских больниц готовы принять раненых украинцев;
  • организованы поставки лекарств и специальный поезд для транспортировки раненых граждан Украины на территорию Польши.

В целом же Польша сейчас является одной из стран, оказывающих наиболее ощутимую материальную и гуманитарную помощь украинцам.

Стоит отметить, что пункты пропуска, расположенные вблизи границы с Белоруссией, в данный момент не функционируют. Власти Польши объявили о закрытии этих пограничных пунктов на неопределенный срок.

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26.02.2022
1 хвилина на прочитання

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