Польща кличе українців: названо професії, яких поляки бачити не хочуть

До українських заробітчан у Польщі давно звикли. Знайти роботу в сусідній країні стає дедалі простіше. Зараз на будь-якому кадровому порталі України можна переглянути цілу низку вакансій від польських роботодавців. Однак популярністю користуються далеко не всі професії. То яку ж роботу поляки не хочуть довіряти заробітчанам?





Найменше іммігрантів наймають у спортзали та салони краси. Переважно вакансії фітнес-тренерів, спеціалістів з манікюру та перукарів займають самі поляки. Тож заробітчанам влаштуватися на таку роботу дуже непросто. Лише на 0,1% вакансій у цій галузі можуть претендувати українці. Приблизно стільки ж пропозицій для заробітчан у сфері мистецтва, безпеки, розваг та медіа.

Найбільш популярними професіями українців для працевлаштування у Польщі є:

різноробочі – близько 14% вакансій;

ІТ-спеціалісти – 13%;

сільгосп-працівники, та працівники на виробництво – 12%;

маркетологи, рекламники – 9%;

менеджери з продажу – 7%.

У Польщу українці їдуть залюбки, адже зарплатня там – не рівня нашій. В середньому заробітчанам платять по 35 тисяч гривень в місяць. Зокрема:

33% роботодавців пропонують платню до 22 тисяч грн;

26% платять до 44 тисяч грн;

41% пропонує навіть понад 55 тисяч грн в місяць.

Охоче приймають на роботу наших співвітчизників і в Німеччині та Чехії. В останні роки велика частка українців їздить на заробітки саме до цих країн. Приваблює заробітчан більш висока зарплатня. Зокрема за найпростішу роботу для працівника без освіти у Польщі платять близько 19 тисяч грн, а у Німеччині – не менше 49 тисяч.

Натомість німці ставлять набагато вищі вимоги до робітників, як то досвід роботи, чи знання мови. При цьому більшість вакансій для заробітчан пропонує Німецька біржа праці. Власне саме біржа й видає українським робітникам документи, що дозволяють легально працювати у країні. Позатим працівників часто забезпечують недорогим, чи навіть безкоштовним житлом.