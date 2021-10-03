Астрологи рассказали, кому октябрь подарит финансовую удачу

Второй месяц осени будет относительно спокойный для всех знаков зодиака в финансовом плане. Звезды не подготовили больших испытаний, более того, некоторые знаки зодиака будут щедро вознаграждены за свои терпения и старания. Кто-то сорвет куш, джекпот, некоторых на работе ждет большая награда. Месяц будет приятным и финансово прибыльным для:





Добросовестных Дев. Так же для Девы в октябре высокие шансы получить большие деньги. Это может быть наследство или выигрыш в лотерею. Острый ум и жизненный опыт этого знака зодиака позволит еще и увеличить прибыль вдвое, грамотно распорядившись активом.

Успешные Львы получат вознаграждение за свой трудоголизм. Вы не зря посвятили столько времени работе и проектам. Поэтому теперь наступила пора “собирать урожай”. Не спешите распоряжаться своими доходами. Хорошо обдумайте, куда потратите заработанные деньги. Именно сейчас звезды советуют накапливать, а не тратить.

Скорпионы, выдыхайте. Черная полоса закончилась, начинается новый этап в жизни. Сейчас звезды говорят, что вы будете весь октябрь заняты на работе, которая хорошо оплачивается. Надо не жалея сил поработать, тогда в конце месяца вас еще ждет премия. Не жалуйтесь на усталость, а используйте каждый день для работы.

Водолеи, вам новые доходы принесет новая работа. Поэтому пора благоприятных изменений в финансах связана с переменой мест, переездами и так далее. Жизнь с нового листа позволит выйти на новый экономический уровень. Соглашайтесь на все жизненные авантюры. Звезды подготовили для вас много приятных сюрпризов.

Рыбы, астрологи советуют найти внутреннее равновесие и больше отдыхать. Всех денег не заработать. Расставьте приоритеты, уделите время семье. Именно «золотая середина» поспособствует увеличению доходов.

Тельцам, Близнецам, и Козерогам астрологи советуют в октябре “затянуть пояса” и начать экономить.