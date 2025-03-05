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Виключення або переведення на заочну форму: українські студенти мають пройти БЗВП
В умовах війни, воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, з 1 вересня для студентів запроваджується базова загальна військова підготовка (БЗВП). Це нововведення спричинить зміни в навчальному процесі молоді.
Основні аспекти БЗВП:
- Графік:
- Практична підготовка (210 годин) відбуватиметься влітку, після другого курсу навчання.
- Теоретична підготовка (90 годин) буде проводитися протягом навчального року.
- Генштаб планує проведення практичної частини з травня по жовтень наступного навчального року.
- Зміст:
- Теоретичний курс охоплює широкий спектр тем: від національно-патріотичного виховання до вогневої, психологічної та медичної підготовки.
- Після завершення курсу студенти отримають військово-облікову спеціальність 100 «Стрілець».
- Розглядається запровадження державного кваліфікаційного іспиту з БЗВП.
- Особливості:
- Непроходження БЗВП може призвести до відрахування з навчального закладу.
- Для студентів, які не можуть пройти БЗВП, передбачено можливість переведення на заочну форму навчання.
- Чоловік звільняється з обов’язкової військової служби до 25 років.
- За практичну частину відповідає Генштаб.
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