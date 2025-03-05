Виключення або переведення на заочну форму: українські студенти мають пройти БЗВП

В умовах війни, воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, з 1 вересня для студентів запроваджується базова загальна військова підготовка (БЗВП). Це нововведення спричинить зміни в навчальному процесі молоді.

Основні аспекти БЗВП: