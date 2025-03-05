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Виключення або переведення на заочну форму: українські студенти мають пройти БЗВП

GSMinfo05.03.2025
БЗВП

В умовах війни, воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, з 1 вересня для студентів запроваджується базова загальна військова підготовка (БЗВП). Це нововведення спричинить зміни в навчальному процесі молоді.

Основні аспекти БЗВП:

  • Графік:
    • Практична підготовка (210 годин) відбуватиметься влітку, після другого курсу навчання.
    • Теоретична підготовка (90 годин) буде проводитися протягом навчального року.
    • Генштаб планує проведення практичної частини з травня по жовтень наступного навчального року.
  • Зміст:
    • Теоретичний курс охоплює широкий спектр тем: від національно-патріотичного виховання до вогневої, психологічної та медичної підготовки.
    • Після завершення курсу студенти отримають військово-облікову спеціальність 100 «Стрілець».
    • Розглядається запровадження державного кваліфікаційного іспиту з БЗВП.
  • Особливості:
    • Непроходження БЗВП може призвести до відрахування з навчального закладу.
    • Для студентів, які не можуть пройти БЗВП, передбачено можливість переведення на заочну форму навчання.
    • Чоловік звільняється з обов’язкової військової служби до 25 років.
    • За практичну частину відповідає Генштаб.

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GSMinfo05.03.2025
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