Міністр оборони Британії заявив про критичний момент у війні в Україні

У 2025 році у війні в Україні настав критичний момент, вважає Джон Гілі. Він закликав союзників посилити підтримку Києва і звинуватив Москву в тому, що вона продовжує «тягнути резину» в переговорах.

У конфлікті настав критичний момент, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, його слова наводить The Independent.

«2025 рік – критичний рік для війни в Україні, і це критичний момент», – сказав він, звертаючись до своїх колег на засіданні Контактної групи з питань України (більш відома як формат “Рамштайн”) 11 квітня в Брюсселі.

Хілі закликав союзників посилити підтримку Києва. У п’ятницю Лондон оголосив про збільшення військової допомоги на £450 млн (€518,2 млн).

«Наше завдання як міністрів оборони – доставити термінову військову допомогу українським бійцям», – зазначив він. «А ті країни, які сьогодні не беруть на себе нових зобов’язань, я закликаю ще раз подумати над тим, що ви ще можете зробити», – додав глава Міноборони. «Уся військова допомога допоможе Україні в боротьбі сьогодні і допоможе забезпечити міцний мир завтра, оскільки українські збройні сили мають самі стати найсильнішим стримувальним фактором проти подальших російських атак», – наголосив Гілі.

Він звинуватив Росію в тому, що вона продовжує «тягнути гуму» в переговорах про мирну угоду за посередництва США.