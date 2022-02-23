Увидеть может каждый: на картах Google нашли город из Библии

На популярном топографическом сервисе Google Maps пользователь нашел давно забытый город Ур. Это место неоднократно упоминается в Библии и по легендам было расположено в восточной Вавилонии. В настоящее время его территория занимает южную часть Телль-Эль-Мукайяра в Ираке.





Легендарный библейский город был основан примерно в ХХ веке до нашей эры, то есть более 4 тысяч лет назад. Во время своего расцвета Ур играл ключевую культурную и экономическую роль во всем регионе. Не говоря уж о том, что древний город был самым настоящим «мегаполисом», ведь здесь проживало более чем 65 тысяч человек.

Внимательный пользователь, которому удалось найти потерянный город, разместил его спутниковые фото на развлекательном портале Reddit. В описании к фотоснимкам он также отметил, что город Ур, или Уру, во времена своего расцвета был наиболее густонаселенным во всей Вавилонии. К тому же он считается родиной известного библейского персонажа – єврейского правителя Авраама.

Старинный город был широко известен в окрестностях. Он отличался от других населенных пунктов региона богатой и довольно сложной архитектурой с множеством храмов. Хватало здесь и разнообразных замков, резиденций, а также роскошных домов богатых горожан. На снимках старинного города, заимствованных ловким пользователем с платформы Google Maps, видны выступающие из песка остатки величественных построек, возведенных тысячи лет назад.

В своей публикации пользователь, которому удалось найти город-призрак на цифровых картах, сообщил его точные координаты. Согласно этим данным Ур расположен на 30°57′42′′ северной широты и 46°06′18′′ восточной долготы.

Так что благодаря стараниям исследователя Гугл-карт, древний Ур станет еще более популярным среди туристов и блоггеров. Ведь по некоторым данным он считается едва ли не первым городом, построенным и обжитым людьми.

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