Гороскоп на сьогодні, 13 квітня, для всіх знаків зодіаку

Cьогодні, 13 квітня, На Місяці, що росте, необхідно вкласти максимум енергії в дорогі серцю проекти. Не бійтеся змін – усі вони будуть приємними. Кохайте та будьте коханими.





♈ Овен

Овен, припиніть докоряти собі минулі помилки. Пора прийняти життя таким, яким воно є. Воно — безцінний подарунок, за який важливо дякувати Всесвіту. Людина сама творець своєї долі. А це означає, що будь-яке бажання можна втілити в реальність, якщо цього захотіти по-справжньому.

Космічна порада: тримайте емоції при собі.

♉ Телець

Телець, зараз не найкращий час, щоб скаржитися на проблеми. Повірте, все, що з вами відбувається — потужна бойова підготовка перед найголовнішими подіями у житті. Необхідно зосередитися на постійному відточуванні майстерності. До речі, дуже скоро приємні зміни відбудуться не лише у діловій сфері, а й у особистому житті.

Космічна порада: перестаньте замовчувати проблеми.

♊ Близнюки

Близнюки, припливи та відливи — нормальні явища, як падіння та злети у нашому житті. Важливо пам’ятати, що колесо Фортуни обертається постійно, тому всі мрії та бажання реально реалізувати. Дивіться на розчарування як безцінний досвід. Якщо стало занадто складно, вдайтеся до медитації або дихальних практик. Звільніться від напруги.

Космічна порада: домагайтеся цілей, незважаючи ні на що.

♋ Рак

Раки, ви озираєтеся на те, що сталося, з деякою ностальгією. Водночас, ви вдячні за завершення великого важкого періоду. Зосередьте увагу на тому, що придбали, а не на тому, що втратили, це дасть сили, необхідні для подолання нових складних бар’єрів. Зірки відзначають: вам невдовзі пощастить у фінансовій сфері.

Космічна порада: приділіть увагу здоров’ю.

♌ Лев

Лев, коли щось стає джерелом ваших страждань, варто зупинитися і запитати себе, чи вина не криється в тому, як ви сприймаєте ситуацію? Проста вправа – прислухатися до інтуїції – допоможе вам зрозуміти, що деякі події не гарні та не погані. Вони просто такі, які є. Всесвіт піклується про нас щохвилини. Вірте у краще і подбайте про своє ментальне здоров’я.

Космічна порада: візьміть тривалий тайм-аут.

♍ Діва

Діва, ви точно знаєте, що потрібно зробити, щоб посмішка не сходила з вашого обличчя. Будь ласка, балуйте себе якнайчастіше – ви цього дійсно гідні. 13 квітня – складний день. Переважно у емоційному плані. Не дозволяйте іншим людям висмоктувати з вас усі соки, але й намагайтеся триматися дещо відсторонено: конфлікти зараз не на користь.

Космічна порада: уникайте сварок та конфліктів.

♎ Терези

Терези, ви повинні позбутися ілюзій і відмовитися від застарілих переконань. На чому зосередитись? На оновленні свого стилю, химерної ситуації свого будинку. Якщо складно, вимовляйте афірмації вголос, але продовжуйте виконувати роботу і пам’ятайте: тільки ви є творцем своєї долі і ніхто більше.

Космічна порада: навчитеся робити все самостійно.

♏ Скорпіон

Скорпіон, настав час проявити себе. Ви є архітектором своєї реальності. Ви можете спроектувати життя, яке завжди хотіли. Коли ви стикаєтеся з труднощами на своєму шляху, пам’ятаєте золоті слова: «Якщо щось, чого ви хочете, повільно приходить до вас, це може бути лише з однієї причини: ви витрачаєте більше часу, зосереджуючись на відсутності чогось важливого, ніж на його присутності».

Космічна порада: полюбіть себе справжніми.

♐ Стрілець

Стрілець, багато хто твердо вірить у мистецтво жити сьогоденням, проте час від часу треба думати і про майбутнє, і навіть про минуле. Важливо вивчити всі причини, що призвели до розвитку тих чи інших ситуацій, створення проблем. Зірки відзначають: цей період нелегкий для всіх, але важливо триматися. Залишіть питання «як» і «чому» Всесвіту і терпляче чекайте на годину блаженства.

Космічна порада: оцінюйте ситуацію адекватно.

♑ Козеріг

Козеріг, ви відомі своєю амбітністю. У вас є схильність встановлювати собі високі стандарти і кидати виклик собі, щоб досягти неможливого. Зірки нагадують вам сьогодні про те, що немає такої гори, на яку ви не змогли б піднятися, коли налаштувалися на це. Більше того, у вас завжди є карта виконання бажань по лінії долі. Вам залишилося лише чітко сформулювати думки.

Космічна порада: не дайте страхам занурити вас у депресію.

♒ Водолій

Водолій, якщо ви подивитеся на своє життя очима Божественного, то зрозумієте, що будь-який досвід недосконалий. Все так, як має бути, і все викладає важливий життєвий урок. Сьогодні замість того, щоб дозволяти думкам занурювати вас у депресію, відкрийтеся світові та новим експериментам.

Космічна порада: забудьте про існування проблем.

♊ Риби

Риби іноді здається, що Доля замишляє щось і планує проти нас. Що час витікає крізь пальці, як пісок, і все, чого ми прагнемо, тільки віддаляється від нас. Але це не так, Риби. Довіряйте биттю свого серця, дослухайтеся до внутрішнього світу. На вас чекають великі зміни. Настав час визнати, що втрата також є частиною процесу трансформації.

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