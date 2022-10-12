В Україні призупинили реєстрацію авто та видачу водійських посвідчень

Чимало українців занепокоєні через те, що 12 жовтня було призупинено надання всіх видів послуг у сервісних центрах МВС. Навіть перереєстрація транспортних засобів стала неможливою. Панічні настрої громадян швидко сколихнули мережу, але у МВС пояснили, чому тимчасово обмежили свою роботу.

Причина досить проста — сервіси не працюють через проблеми з електрикою. Національна автоматизована інформаційна система не може працювати через перебої у постачанні електроенергії. Коли проблема буде усунута, про відновлення роботи сервісів обов’язково повідомлять.

Проблеми з електрикою в Україні з’явились через масовані ракетні удари, що їх нанесла по всій країні Росія. За добу було випущено понад 100 снарядів: 84 ракети та 28 дронів-камікадзе. Було знеструмлено Київ, Львів, Харків та інші міста. Майже дві доби ворог нещадно обстрілював країну високоточними ракетами. Головними цілями були: теплові та електричні підстанції. Мета таких дій — залякати українців.

Після відновлення електричних мереж, для зменшення на них навантаження запровадили віялові відключення електрики по регіонах. Тому найближчими днями скористатися сервісами буде неможливо. Українців просять зберігати спокій та з порозумінням ставитись до ситуації. Інформацію щодо відновлення роботи регіональних відділень можна знайти на профільних сторінках МВС у соціальній мережі Facebook.

Деякі питання можна вирішити через мобільний застосунок Дія. Тому, за можливості можна скористатись додатком. У цей час дуже небезпечно їздити навіть вулицями міста. Про це свідчать ракетні удари по центрах Дніпра, Києва, Запоріжжя. Також не можна нехтувати повітряними тривогами. Краще на декілька днів відкласти справи та перечекати та безпечному місці.