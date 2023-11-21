Залишилось 9 днів: українцям слід підготувати виписки та рахунки

З 1 грудня в Україні відновлюються перевірки ФОП та бізнесу після скасування мораторію. Таке рішення було прийнято після того, як депутати проголосували за новий законопроект.

Міністерство фінансів України підкреслює важливість цього закону, відзначаючи його вирішальну роль у підтримці співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Однак скасування мораторію є частковим і стосується переважно документального податкового моніторингу. З 1 грудня 2023 року по 2024 рік перевірки можуть бути проведені за плановим графіком щодо наступних підприємств:

Підприємства, що здійснюють торгівлю підакцизними товарами.

Підприємства, що здійснюють діяльність у сфері азартних ігор.

Платники податків, які надають платіжні або інші фінансові послуги.

Підприємства, які сплачують менше 50% середнього податку у своїй галузі, мають низький рівень сплати ПДВ, або ті, чий річний дохід перевищує 10 мільйонів гривень, а витрати становлять понад 75% річного прибутку.

Крім того, мораторій на проведення документальних перевірок, що діє з 1 грудня цього року, буде продовжено на один рік для платників податків І та ІІ груп. Це також стосується платників податків, зареєстрованих на території проведення активних бойових дій, за певними винятками.