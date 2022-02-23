Побачити може кожен: на картах Google знайшли місто з Біблії

На популярному топографічному сервісі Google Maps користувач знайшов давно забуте місто Ур. Це місце неодноразово згадується у Біблії, й за легендами було розташоване у східній Вавілонії. Наразі ж його територія займає південну частину Телль-Ель-Мукайяру, що в Іраку.





Легендарне біблійне місто, було засноване приблизно в ХХ столітті до нашої ери, тобто понад 4 тисячі років тому. У час свого найбільшого розквіту Ур відігравав ключову культурну та економічну роль в усьому регіоні. Не кажучи вже про те, що стародавнє місто було справжнісіньким тогочасним «мегаполісом», адже тут проживало понад 65 тисяч осіб.

Уважний користувач, якому вдалося відшукати загублене місто, розмістив його супутникові фото на розважальному порталі Reddit. У описі до фотознімків він також зазначив, що місто Ур, чи то Уру, в часи свого розквіту було найбільш густонаселеним в усій Вавілонії. До того ж його вважають батьківщиною відомого біблійного персонажа – єврейського правителя Авраама.

Старовинне місто було широко відомим в околицях. Воно вирізнялося з-поміж інших населених пунктів багатою й доволі складною архітектурою із безліччю храмів. Вистачало тут і різноманітних замків та резиденцій, а також розкішних будинків заможних містян. Власне на знімках старовинного міста, запозичених спритним користувачем з платформи Google Maps, видно виступаючі із піску залишки величних будівель, зведених тисячі років тому.

У своїй публікації користувач, якому вдалося відшукати місто-привид на цифрових картах, повідомив його точні координати. За цими даними Ур розташований на 30°57′42′′ північної широти та 46°06′18′′ східної довготи.

Отож тепер, завдяки старанням дослідника Гугл-карт, стародавній Ур стане ще більш популярним серед туристів та блогерів. Адже за деякими даними він вважається ледь не першим містом, побудованим та обжитим людьми.

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